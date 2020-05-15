Режиссер «Зови меня своим именем» Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом»

О том, что именно Гуаданьино выступит режиссером ремейка сообщила американская студия Universal Pictures: «Лука Гуаданьино будет снимать переосмысление "Лица со шрамом"», — сказано на сайте киностудии.

Действие фильма развернется в Лос-Анджелесе, а не в Майами, как это происходило в оригинальном фильме 1932 года и более известном ремейке 1983 года работы Брайна Де Пальмы, где роль кубанского гангстера Тони Монтаны исполнил Аль Пачино. Работу над новым фильмом Universal Pictures ведут с 2011 года, предыдущими претендентами на режиссерское кресло были Дэвид Эйер и Антуан Фукуа.

Лука Гуаданьино — автор фильмов «Зови меня своим именем», «Суспирия» и «Большой всплеск». За первую ленту, главные роли в которой исполнили Тимоти Шаламэ и Арми Хаммер, Гуаданьино получил премию «Оскар». Известно, что он уже работает над сиквелом с уже знакомым по первой части кастом.

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