Посмотрите трейлер нового сериала от Netflix «Сквозь снег» — ремейка одноименного фильма от создателя «Паразитов» Пона Чжун-Хо



По сюжету в 2014 году на планете начался новый ледниковый период из-за техногенной катастрофы. Выжившие люди теперь живут в 1001 вагоне поезда, который едет по международной железной дороге. В его начале живут богатые пассажиры, а в хвосте — бедные. Все это провоцирует социальные конфликты и восстания, однако однажды жители последних вагонов замечают, что у солдатов больше не осталось боеприпасов и они вряд ли смогут противостоять натиску толпы.

В главных ролях — Дженнифер Коннели, Давид Диггс и Элиссон Райт. Сам сериал выйдет на Netflix 25 мая, но уже продлен на второй сезон. Там, кстати, в числе актеров уже заявлен Шон Бин.

А пока до старта шоу осталось чуть больше недели, посмотрите любой из 22 сериалов нашей майской подборки: от головокружительной музыкальной драмы «Бар "Эдди"» от режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» до комедии о Екатерине II «Великая» с Эль Фаннинг в роли императрицы и детектив про убийства в викторианской Ирландии «Все еще мертвы».

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