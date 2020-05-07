Не ждите новый сезон «Черного зеркала». Его создатель рассказал, почему отложил работу над сериалом

В интервью Букер предположил, что в период пандемии и всемирного кризиса новый сезон «Черного зеркала» вряд ли понравится людям.

На вопрос о том, когда зрителям все-таки стоит ждать продолжения нашумевшего шоу он ответил, что в последнее время был слишком занят другими делами: «Сейчас я в принципе не уверен, что в наше время кто‑то захочет узнавать другие истории о разрушающемся обществе, так что над этим я не работаю. Мне захотелось проверить свое чувство юмора, так что я пишу сценарии, которые могли бы меня рассмешить».

Напомним, премьера последнего сезона «Черного зеркала» прошла на стриминговой платформе Netflix в июне 2019 года и состояла из трех эпизодов, в которых сыграли Эндрю Скотт, Майли Сайрус и другие звезды. Также дополнением к новым сериям стал фильм интерактивный фильм «Брандашмыг». Ранее кинокритик «Собака.ru» Иван Пугин посмотрел все серии пятого сезона шоу и без спойлеров рассказал, как эволюционировал всеми любимый проект о новых технологиях и стоит ли его смотреть тем, кто все это не сделал.

Пока неизвестно, когда Брукер все-таки решит дописать шестой сезон своего «Черного зеркала», посмотрите любой (или все) 22 лучших сериала весны 2020-го, которые выбрала редакция. Там они — на любой вкус: от драмы с Риз Уизерспун до комедии с Мартином Фриманом.

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