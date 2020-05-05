Стив Карел, Джон Малкович и Лиза Кудроу сыграли в сериале о покорении космоса от создателей «Офиса». Вот его трейлер



Премьера «Космических войск» запланирована на 29 мая. По сюжету герой Карелла американский генерал Марк Р. Нэйрд получает задание отправить отряд солдат на Луну, который давно мечтал о руководящей должности в воздушных силах.

Кроме Карелла в новом шоу от Netflix появятся Джон Малкович, Бен Шварц, Лиза Кудроу, Ноа Эммерих, Фред Уиллард и Тоуни Ньюсом. Среди актеров также оказался российский музыкант Алексей Воробьев.

Недавно «Собака.ru» выбрала 22 лучших сериала весны 2020-го на любой вкус: от драмы с Риз Уизерспун до комедии с Мартином Фриманом. Если еще не успели изучить наш список — сейчас самое время.

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