Стриминговый сервис Netflix показал трейл нового комедийного сериала «Космические войска» от автора «Офиса» Грега Дэниелса. Главная роль в шоу досталась Стиву Кареллу, который также выступил его исполнительным продюсером.
Стив Карел, Джон Малкович и Лиза Кудроу сыграли в сериале о покорении космоса от создателей «Офиса». Вот его трейлер
Премьера «Космических войск» запланирована на 29 мая. По сюжету герой Карелла американский генерал Марк Р. Нэйрд получает задание отправить отряд солдат на Луну, который давно мечтал о руководящей должности в воздушных силах.
Кроме Карелла в новом шоу от Netflix появятся Джон Малкович, Бен Шварц, Лиза Кудроу, Ноа Эммерих, Фред Уиллард и Тоуни Ньюсом. Среди актеров также оказался российский музыкант Алексей Воробьев.
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