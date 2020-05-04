Тайка Вайтити снимет фильм по «Звездным войнам» и выступит соавтором сценария

Информация о том, какой именно фильм будет снимать Вайтити и когда состоится премьера, пока нет. Однако уже известно, что вместе с оскароносным режиссером сценарий будет писать Кристи Уилсон-Кернс. Ранее она работала над фильмами «1917» и «Прошлой ночью в Сохо».

О том, что Вайтити может занять режиссерское кресло новых «Звездных войн» издание The Hollywood Reporter сообщало еще в январе, однако официально эта информация подтверждена не была. Ранее работать над продолжением киносаги должны были сценаристы и продюсеры сериала «Игра Престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Но они вышли из соглашения с компанией Disney из-за высокой загруженности по проектам стримингового сервиса Netflix, для которого шоураннеры также создают контент.

Новозеландский актер, режиссер, сценарист и комик Тайка Вайтити дебютировал в кино в 1999 году. В качестве режиссера Вайтити снял фильмы «Мальчик» (2010), «Реальные упыри» (2014), «Тор: Рагнарек» (2017), «Кролик ДжоДжо» (2019) — последний получил шесть номинаций на «Оскар» и забрал золотую статуэтку за «Лучший адаптированный сценарий». Также Вайтити снял финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец».

«Скайуокер: Восход» стал завершающим фильмом в новой трилогии «Звездных войн», над которой работает кинокомпания Walt Disney. Генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о желании студии взять паузу — фильм последними на неопределенное время. После выхода картины в прокат компания собирается заняться производством сериалов, таких как «Войны клонов» и «Мандалорец», а также приквел «Изгой-один».

Пока во всем мире объявлена пандемия коронавируса, а съемки фильмов отложены из-за режима самоизоляции и карантина, Тайка Вайтити нашел себе новое увлечение — он занялся шитьем.



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