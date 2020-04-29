Вся наша жизнь – экран: 7 веб-сериалов, снятых во время карантина

«Истории карантина»

Пионер формата screenlife во всем мире – Тимур Бекмамбетов. В спродюсированном им еще в 2014 году хорроре «Убрать из друзей» призрак убивал одного за другим созванивающихся по видеосвязи тинейджеров. В хорошо принятом на фестивале «Сандэнс» триллере «Поиск» отец узнавал больше о пропавшей дочери, изучая ее соцсети. В «Профайле» журналистка вела расследования, переписываясь с вербовщиками террористов. Режиссер и продюсер всегда пророчил большое будущее новым формам, учитывая изменившиеся привычки потребления контента. Когда тебе показывают на киноэкране знакомые соцсети, граница художественного и реального неизбежно стирается. А значит ты сопереживаешь истории больше – радость узнавания обстоятельств влечет гипотетический перенос их на себя.

Не удивительно, что Бекмамбетов одним из первых среагировал на пандемию. Он запустил Screenlife – сайт, на котором собирают все, что связано с новым способом сторителлинга: от новостей до инструментов. Кроме того, у проекта есть собственный конкурс «Истории карантина» (Tales of Quarantine). Это киноальманах, идеи для которого может прислать любой желающий. Экранизацией историй займется компания Bazelevs. Публиковаться они будут каждую неделю. Первым победителем стала режиссер Аксинья Гог («Петербург. Только по любви») с короткометражкой «Удаленка».

Альманах скоро выйдет, сайт Screenlife уже запущен