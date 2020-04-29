Карантин и самоизоляция изменили наше кинопроизводство, заставив пересмотреть привычные паттерны. За последние две недели появилось множество проектов, снятых в формате screenlife: когда все или почти все действие происходит на экране смартфонов или ноутбуков. Редакция «Собака.ru» посмотрела уже вышедшие сериалы и реалити, рассказывает о грядущих и пришла к выводу, что новые приемы и формы не работают, если нет хорошего сценария.
Вся наша жизнь – экран: 7 веб-сериалов, снятых во время карантина
«Истории карантина»
Пионер формата screenlife во всем мире – Тимур Бекмамбетов. В спродюсированном им еще в 2014 году хорроре «Убрать из друзей» призрак убивал одного за другим созванивающихся по видеосвязи тинейджеров. В хорошо принятом на фестивале «Сандэнс» триллере «Поиск» отец узнавал больше о пропавшей дочери, изучая ее соцсети. В «Профайле» журналистка вела расследования, переписываясь с вербовщиками террористов. Режиссер и продюсер всегда пророчил большое будущее новым формам, учитывая изменившиеся привычки потребления контента. Когда тебе показывают на киноэкране знакомые соцсети, граница художественного и реального неизбежно стирается. А значит ты сопереживаешь истории больше – радость узнавания обстоятельств влечет гипотетический перенос их на себя.
Не удивительно, что Бекмамбетов одним из первых среагировал на пандемию. Он запустил Screenlife – сайт, на котором собирают все, что связано с новым способом сторителлинга: от новостей до инструментов. Кроме того, у проекта есть собственный конкурс «Истории карантина» (Tales of Quarantine). Это киноальманах, идеи для которого может прислать любой желающий. Экранизацией историй займется компания Bazelevs. Публиковаться они будут каждую неделю. Первым победителем стала режиссер Аксинья Гог («Петербург. Только по любви») с короткометражкой «Удаленка».
«Безопасные связи»
Сериал Константина Богомолова с Игорем Миркурбановым, Любовью Аксеновой, Никитой Ефремовым, Надеждой Маркиной и Александрой Ребенок – пожалуй, один из самых удачных проектов-порождений пандемии. Что происходит на экране и почему эти люди созваниваются по видеосвязи не объясняет назойливо позитивный голос за кадром (на самом деле маскирующий сценарные недоработки), актеры вполне органичны, сюжетные повороты не всегда очевидны. Зрителю дают самому додумать, намекая на некоторые детали, что и как было до. Впрочем, и правила screenlife тут не строгие – операторы помогали актерам в съемках.
Уже идет, Start
«СидЯдома»
Благодаря актерскому составу ситком Ольги Френкель («Деффчонки») получился вполне обаятельным аттракционом юмористических зарисовок о рабочих совещаниях, отношениях в семье и друг с другом сотрудников сети хозяйственных магазинов в подмосковном Подольске. Александр Робак, Анна Михалкова, Юлия Александрова и Олеся Железняк обыгрывают все ситуации вокруг пандемии: пропадающий на планерках звук, сложности изоляции с гиперактивными детьми и отмену международных рейсов.
Уже идет, Premier
«Беезумие»
Комедийные веб-сериал Александра Молочникова с шутками для своих. По сюжету театральный режиссер Александр (сам Молочникова) уламывает актеров Евгения Стычкина, Максима Матвеева, Игоря Верника, Аглаю Тарасову и Кристину Асмус начать репетировать в карантине спектакль, чтобы к его окончанию сразу сыграть премьеру, опередив всех.
Уже идет, «КиноПоиск HD»
«Все вместе»
Дидактически устроенный screenlife-сериал про разделенную карантином компанию друзей. Гоша и Лера (Игорь Чехов и Юлия Топольницкая) ждут ребенка, владелец магазина комиксов Петя (Даниил Вахрушев) вот-вот разорится из-за кризиса, Саша (Рина Гришина) боится потерять работу, а ее экс-любовник Рома (Данила Якушев) не верит в опасность вируса, активно нарушает режим и подозрительно кашляет. Несомненный плюс проекта – песня группы «Комсмольск» на титрах.
Уже идет, Окко
«Закрытый мир»
Документальный сериал о том, как русскоязычные люди по всему миру переживают пандемию: работают на удаленке (или нет), ходят в магазины, мучаются от безделия, развиваются, гуляют и готовятся стать родителями. География проекта простирается от Москвы и Челябинска до Лос-Анджелеса, Бангкока и Нью-Йорка, а все герои снимают себя сами.
Уже идет, Premier
«Нагиев на карантине»
Режиссер Сарик Андреасян («Непрощенный», «Защитники», «Тот еще Карлосон!»), у которого из-за пандемии отменилась премьера фильма «Родина», снял веб-сериал о сидящим в самоизоляции Дмитрии Нагиеве. Лирический герой сериала (который, конечно, не равен самому Нагиеву) будет привыкать к новым реалиям: сажать картошку, общаться с курьерами и делать домашние задания с детьми.
С 30 апреля, Окко
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