На «Оскар»-2021 впервые допустят фильмы, не выходившие в широкий прокат

Из-за пандемии коронавируса кинотеатры в Голливуде закрыты с 16 марта, тогда как по правилам Американской киноакадемии номинироваться на «Оскар» могут ленты, побывавшие в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса не менее семи дней подряд и показывавшиеся как минимум три раза в день.

Поэтому академия сделала исключение для следующей, 93-ой церемонии вручения награды, разрешив номинировать фильмы, планировавшиеся к прокату, но вышедшие только онлайн. Новое правило будет действовать до тех пор, пока власти не снимут запрет на посещение кинотеатров.

«Академия твердо верит, что нет лучшего способа ощутить магию кино, чем увидеть его в кинотеатре. Наша приверженность этому неизменна и непоколебима. Тем не менее, трагическая пандемия Covid-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора наград», — говорится в заявлении президента Киноакамедии Дэвида Рубина.

Напомним, в ночь на 10 февраля в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020. Номинанты в 24 номинациях были представлены Академией кинематографических искусств и наук 13 января. Статуэтки в категории «Лучшая мужская роль» удостоился актер Хоакин Феникс — за роль Артура Флека в фильме Тода Филлипса «Джокер». Лучшим фильмом стали «Паразиты».