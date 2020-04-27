«Студия 54», «Берлинский фейсконтрольщик» и еще 20 хитов Beat Film Festival, которые теперь можно посмотреть онлайн

Фильмы будут доступны по подписке на «КиноПоиск HD», а новые пользователи сервиса смогут до конца мая смотреть ленты бесплатно по промокоду BEATHD.

В число лент, которые уже доступны на платформе, вошли «Студия 54», «Рейв в Иране», «Дух Баухауса» , «Берлинский фейсконтрольщик» и другие фильмы о музыке, стрит-арте, спорте и урбанистике. Всего сейчас опубликовано 22 ленты, однако до конца года к ним добавятся ленты, которые будут представлены грядущем фестивале.

Организаторы Beat Film Festival также запускают предпродажу абонементов «КиноПоиск Go BEAT», который призван поддержать фестиваль, который пока перенесен на вторую половину лета из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что обладатели абонемента смогут увидеть пять любых фильмов из новой программы, а также получат три месяца подписки на «КиноПоиск HD». Цена early-bird абонемента (предложение действует до конца мая) — 1 000 рублей. Без него придется заплатить 2 800 рублей.

А еще можете взять пример с Мэрил Стрип и устроить онлайн-вечеринку с друзьями. Или же изучите подробную программу на неделю вперед: премьеры, курсы, встречи и рецепты. Все, чтобы развлечь себя, сидя дома. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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