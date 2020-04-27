Мэрил Стрип приняла участие в праздновании 90-летия американского композитора и Стивена Сондхайма. Она устроила Zoom-вечеринку с Одрой Макдональд («Колыбель будет качаться») и Кристин Барански («Хорошая жена»). Актрисы исполнили песню The Ladies Who Lunch из мюзикла Сондхайма «Компания».
Как правильно устраивать Zoom-вечеринки на самоизоляции? Берите пример с Мэрил Стрип!
WE'LL 🍷https://t.co/Spb6IAvRrj #Sondheim90Concert pic.twitter.com/CoOEeKnFHe— broadway.com (@broadwaycom) April 27, 2020
Они пили коктейли, сидя в банных халатах. Мэрил Стрип вышла в эфир без макияжа, с расслабленной прической и в очках с крупной оправой. Пользователи Twitter оценили внешний актрисы и сказали, что на самом деле тоже мечтают проводить карантин именно так.
Полную версию шоу в честь юбилея Стивена Сондхайма, организованную на YouTube-канале Broadwaycom можно ниже. Участие в трансляции также приняли Нил Патрик Харрис, Джейк Джилленхол и другие звезды.
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