Как правильно устраивать Zoom-вечеринки на самоизоляции? Берите пример с Мэрил Стрип!

Они пили коктейли, сидя в банных халатах. Мэрил Стрип вышла в эфир без макияжа, с расслабленной прической и в очках с крупной оправой. Пользователи Twitter оценили внешний актрисы и сказали, что на самом деле тоже мечтают проводить карантин именно так.

Полную версию шоу в честь юбилея Стивена Сондхайма, организованную на YouTube-канале Broadwaycom можно ниже. Участие в трансляции также приняли Нил Патрик Харрис, Джейк Джилленхол и другие звезды.