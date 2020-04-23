Первый 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену получил название «Чебурашка: я нашел друга» и рассказывает историю знакомства главных героев. Ролик приурочен к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке, состоящего из 26 эпизодов. В приквеле Гену озвучит Такахиро Сакурай, а Чебурашку — Риэ Кугимия.

Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». В 1969 году мультипликатор Роман Качанов экранизировал книгу, выпустив кукольный мультипликационный фильм «Крокодил Гена». С момента выхода фильма и до нынешнего времени выпускаются куклы, открытки, почтовые марки, аудиозаписи, сувениры с героями этого фильма; также многие реплики героев мультфильма вошли в разговорный обиход, сочиняются анекдоты о героях фильма. Герои фильма стали частью российской массовой культуры, сам фильм считается культовым.

В 2019 году исполнилось 50 лет с момента выхода мультсериала «Ну, погоди!» на экраны, а также других легендарных лент киностудии «Союзмультфильм» — «Крокодил Гена», «Винни-Пух», «Бременские музыканты» и «Умка». Ранее стало известно, что Министерство культуры России окажет финансовую поддержку производству продолжения 50-и легендарных советских мультфильмов. Финансирование будет выделено и авторской анимации — поддержку получат 26 картин, в том числе новые работы Александра Свирского, Ивана Максимова, Алексея Туркуса, Валентина Телегина, Светланы Андриановой и других режиссеров.