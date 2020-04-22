От хита Tiger King до реалити про дрэг-див: 30 отличных документальных фильмов и сериалов на любой вкус

«Король тигров» / Tiger King

Самый громкий документальный сериал всех времен – трэш-реалити о жизни мужчины из Оклахомы по имени Джо Экзотик (да-да!), который носит усы и рубашки в блестках и разводит тигров. Это завязка, а дальше начнутся заявленные в полном названии проекта «убийства, беспредел и безумие». Настоящее guilty pleasure, играющее на любопытстве и дурновкусии, от которого (спойлер!) очень сложно оторваться. Благо Netflix всегда выкладывает все эпизоды проектов сразу. Поэтому его запоем уже посмотрели и Ким Кардашьян с Крисси Тейген, и Джаред Лето с Ксенией Собчак.

Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)