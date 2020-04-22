Реальная жизнь зачастую намного интереснее сюжетных выдумок. «Собака.ru» выбрала 30 отличных документальных фильмов и сериалов на любой вкус: от познавательных историй про становление интернета и рунета до детективных хорроров про маньяков.
От хита Tiger King до реалити про дрэг-див: 30 отличных документальных фильмов и сериалов на любой вкус
«Король тигров» / Tiger King
Самый громкий документальный сериал всех времен – трэш-реалити о жизни мужчины из Оклахомы по имени Джо Экзотик (да-да!), который носит усы и рубашки в блестках и разводит тигров. Это завязка, а дальше начнутся заявленные в полном названии проекта «убийства, беспредел и безумие». Настоящее guilty pleasure, играющее на любопытстве и дурновкусии, от которого (спойлер!) очень сложно оторваться. Благо Netflix всегда выкладывает все эпизоды проектов сразу. Поэтому его запоем уже посмотрели и Ким Кардашьян с Крисси Тейген, и Джаред Лето с Ксенией Собчак.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Это я»
Последний законченный проект погибшего в ЦАР невероятно талантливого режиссера-документалиста Александра Расторгуева. Строго говоря, серил не совсем новый, его делали для Первого канала, но там он остался абсолютно незамеченным. И зря! Истории обычных российских женщин, которые ссорятся с мужьями, воспитывают детей, борются с депрессиями и ищут счастье сняты и смонтированы с большой любовью и нежностью. Даже обвивки под музыку Таривердиева через каждые 10 минут серии, объясняющие что это вообще происходит (наследие телевизионного прошлого сериала), почти не раздражают.
Где можно посмотреть: Start (уже идет)
«Мы здесь» / We're Here
Яркий реалити-сериал о дрэг-дивах, путешествующих по США. Свободный от предрассудков роуд-трип пропагандирует принятие себя и открытость – все, что так необходимо и в период самоизоляции, и любой другой.
Где можно посмотреть: «Амедиатека» (выйдет с 24 апреля)
«Беседы с убийцей: Записи Теда Банди» / Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes
Знаменитый американский маньяк Тед Банди в этом документальном проекте сам рассказывает свою историю. Убийца с внешностью голливудской звезды (в байопике «Красивый, плохой, злой» его сыграл Зак Эфрон) холодно и спокойно делится кровавыми деталями и говорит, что он «не сумасшедший, а обычный человек». Чтобы уравновесить этот зашкаливающий уровень тьмы, в фильме также приведены свидетельства выживших жертв маньяка.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Дьявол по соседству» / The Devil next door
Документальный фильм о тихом пенсионере из Кливленда Джоне (Иване) Демьянюке, который оказался одним из самых жестоких нацистских преступников. В лагерях смерти его звали «Иваном Грозным». Суд долгие годы пытался доказать виновность Демьянюка, но из-за юридических сложностей его приговорили лишь к пяти годам тюремного заключения. Отбыть их он не успел, скончавшись в 91 год.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети» / Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children
Документальный детективный сериал о страшной истории: с 1979 по 1981 год в Атланте похищали и убивали детей. Раскрыто было лишь два дела. Джефф Дюпре и Маро Чермайефф («Марина Абрамович: В присутствии художника») взялись разобраться, что же на самом деле происходило и как преступления повлияли на страну в целом.
Где можно посмотреть: «Амедиатека» (уже идет с 6 апреля)
«Создавая убийцу» / Making Murder
Один из первых документальных хитов Netflix – проект снят как настоящий сериал с сюжетными крючками в конце эпизодов, меняющих всю картин. История превратностей судебно-юридической системы рассказывается через дело Ричарда Эйвери. Его осудили за изнасилование, потом признали невиновным, но вскоре вновь отправили в заключение уже за убийство. И это только начало запутанного расследования.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Схема» / The Scheme
Документальный фильм в жанре расследования о громком коррупционном скандале 2017 года. Тогда выяснилось, что баскетбольные программы в обычном американском колледже – на самом деле хитросплетение махинаций, в которых замешаны тренеры, подростки и даже крупные бренды спортивной одежды.
Где можно посмотреть: «Амедиатека» (уже вышел)
«Икар» / Icarus
«Оскароносный» документальный фильм о допинговом скандале с участием России после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Режиссер Брайн Фогель построил картину на рассказе тогдашнего главы антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ,которому он помог бежать из страны и попросить политического убежища в США.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
Don't F*** With Cats
Еще один документальной хит Netflix про разбор реальных преступлений. Канадский маньяк Лука Маньотте сначала выкладывал в сеть ролики с издевательствами над котятами, затем убил человека – и также снял это на видео. Когда пользователи увидели его контент, «монреальского мясника» вычисляли всем интернетом.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Натали Вуд: Что остается за кадром» / Natalie Wood: What Remains Behind
Документальный фильм о трагически погибшей голливудской актрисе с русскими корнями Натали Вуд, звезде «Бунтаря без причины» и «Вестсайдской истории». О ней рассказывают ее дочь и близкие друзья. Кстати, намек на слухи о том, как на самом деле могла умереть актриса есть в картине «Однажды…в Голливуде» Квентина Тарантино. Это тот самый эпизод, как утонула во время катания на яхте жена героя Брэда Питта.
Где можно посмотреть: «Амедиатека» (выйдет в мае)
«Разыскиваются горячие девушки» / Hot Girls Wanted
Мрачная сторона индустрии порно и вебкама показывается через печальные истории разных девушек. Фильм продюсера Рашиды Джонс выбрал хоть и морализаторскую, но не осуждающую интонацию.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
«О, Интернет! Грезы цифрового мира» / Lo and Behold: Reveries of the Connected World
Немецкий классик Вернер Херцог рассказал историю появления и становления интернета. Иногда он сам берет интервью в кадре – например, у Илона Маска и Боба Кана (изобретателя протокола TCP/IP).
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Холивар. История рунета»
Если вы уже посмотрели исследование Вернера Херцога про интернет, самое время переходить к рунету. К 25-летию доменной зоне «.ru» журналист Андрей Лошак сделал масштабной сериал о том, кто создавал сеть в нашей стране.
Где посмотреть: Start, Okko
«Наваждение» / Going Clear: Scientology and the Prison of Belief
Документальный фильм о закрытой церкви саентологов, прихожанами которой являются Том Круз и Джон Траволта. Он основан на книге лауреата Пулитцеровской премии Лоуренса Райта «Путь к клиру: саентология, Голливуд и темница веры».
Где можно посмотреть: HBO (уже вышел)
«Труба»
Документальный роуд-трип Виталия Манского по маршруту газопровода «Уренгой – Поморы – Ужгород» с забавными и страшными зарисовками из быта россиян, украинцев и поляков.
Где посмотреть: artdoc.media
«История Pixar» / The Pixar Story
Одна из самых прибыльных киностудий, снимающая самые трогательные анимационные картины в мире, шла к успеху постепенно. Фильм Netflix расскажет, как это было.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
Nibbler
Фильм входит в проект «Какого будущего?» – про жизнь нестоличной молодежи. Кировский режиссер Иван Мищихин рассказывает про музыканта Ивана Пестерникова, которому по медицинским показаниям пришлось ампутировать ногу.
Где посмотреть: «7x7»
«Гнилые» / Rotten
Проект, вызывающий ужас перед едой (возможно, в условиях самоизоляции, это не самая плохая идея). Создатели проекта объехали полмира, чтобы узнать, что не так с пищевой промышленностью.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Сорокин трип»
Сервис Wink сделал часть контента бесплатным. Например, документальный и предельно откровенный фильм о Владимире Сорокине – одном из самых прославленных современных российских писателей. Снял картину оператор Звягинцева Михаил Кричман, а автором сценария стал журналист Антон Желнов
Где посмотреть: Wink, Start, Okko
«Милана»
Трогательный документальный фильмы Мадины Мустафиной про 7-летнюю девочку Милану из неблагополучной семьи, живущую с мамой в лесу. Рекомендуется любителям пожаловаться, что они в повседневности сталкиваются со множеством проблем.
Где посмотреть: artdoc.media
«FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» / FYRE: The Greatest Party That Never Happened
Почти комедийный документальный фильм о самой провальной вечеринке в истории. Как вместо лакшери-рейва на частном острове на Багамах, купившие туда билеты люди оказались в робинзонаде – с плохим отоплением, отвратительной погодой и минимумом еды.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
«Я живу в России, и мне не страшно»
Сериал «Я живу в России, и мне не страшно» также входит в проект «Какого будущего?». Его режиссер Ирина Леонтьева показывает жизнь двух ЛГБТ-активистов, которые проводят в Сыктывкаре акции в поддержку своих взглядов.
Где посмотреть: «7x7»
«Пандемия: Как предотвратить распространение» / Pandemic: How to Prevent an Outbreak
Актуальный сериал о беззащитности людей и экономики перед вирусами. Если бы он вышел в какое-то другое время, а не январе, его бы, пожалуй, не ожидал такой успех.
Где можно посмотреть: Netflix (уже вышел)
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Фото: КиноТВ
«Дело Собчака»
Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.
Где посмотреть: Start, Okko
«Абстракция: искусство дизайна» / Abstract: The Art of Design
Сериал о работе художников и дизайнеров Netflix выложил в открытый доступ – на YouTube. Из него можно узнать, например, как создаются обложки к журналу The New Yorker или работает MIT Media Lab.
Где можно посмотреть: YouTube Netflix (уже вышел)
«Доктор Палыч»
Карельские журналисты Анна Яровая и Сергей Маркелов изучили жизнь молодого врача-психиатра, который ведет просветительский проект «Дело Пинеля».
Где посмотреть: «7x7»
«Наша планета» / Our Planet
Восьмисерийный проект о том, как нужно беречь планету Netflix выложил в открытый доступ на YouTube. Оригинальную версию озвучивает легендарный Дэвид Аттенборо, автор проектов о природе на BBC.
Где можно посмотреть: YouTube Netflix (уже вышел)
«Марина Абрамович: В присутствии художника» / Marina Abramovic: The Artist Is Present
Все, что вы хотели знать о королеве перфоманса Марине Абрамович и ее отношениях с Улаем. Документальный фильм посвящен подготовке и реализации ее масштабнейшей ретроспективы в MoMA.
Где посмотреть: Start, Okko
«Когда рожать?»
Сериал «Когда рожать?» режиссера Дениса Долгополова — о девушке, которая переехала из маленького города в Йошкар-Олу. Проект выходит в веб-линейку «Какого будущего?» журнала «7x7».
Где посмотреть: «7x7»
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