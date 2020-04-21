Представители медиахолдинга WarnerMedia рассказали, что официальный запуск сервиса HBO Max запланирован на 21 мая. На стриминговой платформе будет доступна объединенная фильмотека телеканала HBO и киностудии Warner Bros., а также эксклюзивные проекты с участием известных актеров.
Стало известно, когда запустится HBO Max. Там покажут новых «Друзей» и все фильмы Warner Bros.
На HBO Max покажут новые серии «Друзей» и перезапустят с новыми актерами сериал «Сплетница» о жизни избалованных подростков верхнего Ист-Сайда. Из оригинальных проектов стримингового сервиса пока известно о ленте об американской музыкальной индустрии On The Record и сериале Love Life с Анной Кендрик в главной роли.
Подписчики сервиса получат доступ к фильмам из коллекции Warner Bros., среди которых такие премьеры как «Звезда родилась» и «Джокер» (всего свыже двух тысяч кинолент), а также сериалам из архива телеканала HBO. Например, можно будет вновь пересмотреть «Клан Сопрано» или «Игру престолов».
Подписка на сервис составит $15 в месяц.
Ожидается, что HBO Max войдет в число крупнейших платформ в сегменте потокового видео в мире. Сейчас лидеров по количеству аудитории является Netflix — почти 160 миллионов подписантов. В лидерах также — Hulu и Apple TV+.
Напомним, ранее в марте Netflix, YouTube и Nintendo решили ограничить качество стриминга, чтобы «не сломать интернет» во время пандемии коронавируса. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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