Стало известно, когда запустится HBO Max. Там покажут новых «Друзей» и все фильмы Warner Bros.

На HBO Max покажут новые серии «Друзей» и перезапустят с новыми актерами сериал «Сплетница» о жизни избалованных подростков верхнего Ист-Сайда. Из оригинальных проектов стримингового сервиса пока известно о ленте об американской музыкальной индустрии On The Record и сериале Love Life с Анной Кендрик в главной роли.

Подписчики сервиса получат доступ к фильмам из коллекции Warner Bros., среди которых такие премьеры как «Звезда родилась» и «Джокер» (всего свыже двух тысяч кинолент), а также сериалам из архива телеканала HBO. Например, можно будет вновь пересмотреть «Клан Сопрано» или «Игру престолов».

Подписка на сервис составит $15 в месяц.

Ожидается, что HBO Max войдет в число крупнейших платформ в сегменте потокового видео в мире. Сейчас лидеров по количеству аудитории является Netflix — почти 160 миллионов подписантов. В лидерах также — Hulu и Apple TV+.

Напомним, ранее в марте Netflix, YouTube и Nintendo решили ограничить качество стриминга, чтобы «не сломать интернет» во время пандемии коронавируса. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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