В условиях самоизоляции и карантина многие стали смотреть больше фильмов и анимационных картин вместе с детьми. Самый медийный кинокритик страны Антон Долин прочел лекцию в поддержку магазина «Порядок слов» о том, как (и надо ли) прививать ребенку любовь к кино, а также посоветовал, как разобраться с возрастными рейтингами.
10 советов Антона Долина, как и какое кино смотреть с детьми
От взрослого тут требуется детский подход. Смотреть кино — это примерно так же, как и учить ребенка говорить, ходить и есть твердую пищу. Сколько мы себя помним — столько смотрим кино. Из всех видов искусства оно — первое, с которым мы сталкиваемся в бессознательном возрасте. Мультики чаще всего мы начинаем смотреть очень рано: человек еще не умеет ходить, но уже смотрит в экран. Почти у всех нас это умение формируется до начала рефлексии, а рефлексия начинает его догонять. У человека появляются уникальные привычки, вкусы и взгляды. В этом смысле вопрос «как смотреть кино» уравнивает всех — и детей, и взрослых. С опытом я выработал несколько базовых советов.
Не пытайтесь уговорить ребенка любить то, что вам нравилось в детстве
Это станет главной ошибкой в приобщении к кино. Неоправданный и необъяснимый садизм — показывать «Морозко», например, восклицая: «Посмотри же, как это смешно!» У нас были свои причины, почему это было весело, страшно и так далее. У них мир уже другой. Не ждите восторга — если вы и разделите его с ребенком, то это будет чудо и большое везение. Самый страшный урок для родителя: дети — это не вы сами. У них другие вкусы! Не нужно их уговаривать любить то, что обожаете вы — они ни в чем не виноваты. Может, ваши вкусы вообще сформировались из-за травмы, которую только предстоит вылечить? Не наносите ее же своему ребенку. Показывайте любимое кино осторожно, бережно, с особым тактом, но будьте готовы, что ваши вкусы могут не совпасть.
Дети знают лучше
Выясните, что ребенок хочет смотреть — поговорите с ним. Сегодняшние дети лучше вас знают, чего хотят. Вам кажется, что это не правильно — вы же взрослый – но сейчас дети живут в интернете: изучают трейлеры, обмениваются новостями. Они все для себя найдут сами. Советуйте, обсуждайте, разговаривайте о кино, но никогда не общайтесь с ними с позиции «Я знаю лучше, что для тебя хорошо». И это применимо не только к кино.
Возрастные рейтинги ничего не значат
Ребенок становится взрослым и готов видеть на экране все лет в 13. Если в этом возрасте он сам боится и не хочет смотреть, допустим, «Сияние» — вы не настаивайте. Но если сам предложил «Давай посмотрим «Сияние»!», не говорите, что он еще не дорос. Вообще слово «маленький» лучше никогда не употреблять — оно очень обидно и абсолютно бессмысленно звучит. Да, в 13 ребенок может еще не хочет смотреть «Техасскую резню бензопилой», но давайте признаемся: некоторые и в 47 не готовы ее видеть. Это не имеет отношения к возрасту. Это более сложные надстройки. Если ребенок настроен, чтобы посмотреть «Пилу», возраст, в которым он ее увидит абсолютно неважен. И еще раз — дети живут в интернете. Они давно знают о сексе, кино, дружбе и отношениях намного больше вас.
Не заставляйте ребенка смотреть то, что ему неинтересно
Если вы чувствуете, что он делает что-то только из вежливости (или потому, что вы купили ему новую игру на приставку) — немедленно выключите фильм. Мало того, что детям отбивают любовь к Пушкину, Гоголю, Толстому и Достоевскому, не делайте это и с кино. Вот им 14 лет — а они уже ненавидят классику. Это ужасная драма! Ведите диалог, слушайте, подстраивайтесь.
Разговаривайте о кино
Это счастье и подарок, если вы нашли то, что можете смотреть вместе с ребенком. Воспользуйтесь этим обязательно как поводом для разговора. Многие родители не стараются наладить диалог со своими детьми, для них это скучный опыт. Да и дети это не очень любят. Если ребенку самому интересно что-то с вами обсудить — тем более кино — воспринимайте это как подарок. Кино — это постоянный диалог, так ищите возможность вовлечь в него ребенка! Потребление кино — штука интимная, и если ребенок, который смотрит один из первых фильмов в своей жизни, стремится разделить его с вами — радуйтесь этому.
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«Джокер»
Выясните, какое кино нравится вашему ребенку
Не отмахивайтесь от ответа, не говорите «Это какая то ерунда», даже если вы так правда думаете. Не обязательно хвалить — всегда можно найти способ поговорить и обсудить выбор. Как ребенок не обязан любить то, что нравилось вам, так и вы не обязаны смеяться над откровенно не смешными шутками стендаперов, которые нравятся вашему ребенку — но послушать их нужно обязательно!
Не превращайте просмотр кино в обязанность
Трагедия моя как родителя случилась тогда, когда я вынудил своего старшего сына прочитать «Мертвые души» — до сих пор он говорит, что жалеет о потраченных трех неделях. Это не Гоголя фиаско, а лично мое — все потому, что не нужно заставлять. Дайте ребенку немного свободы, времени и право выбирать — возможно, прочитав «Мертвые души» в 20 лет, мой сын оценил бы книгу по достоинству. Так и с кино. Не нужно отрывать ребенка от любимого занятия и силой вести смотреть «Крестного отца» — он вряд ли поймет все правильно. Но если на третьем выстреле ребенок с интересом поднимет глаза на экран — значит, его зацепило. Предлагайте, но ни в коем случае не заставляйте.
Не относитесь к детям иначе, чем к себе
У каждого из нас, взрослых, есть фильм, который мы увидели в детстве, а потом сильно гордились. Для моего сына таким стал, не поверите, «Джокер». Смотрели его всей семьей, и девятилетний Аркадий с восторгом рассказывал всем в школе, что фильм потрясающий. Но важно оградить ребенка от картин, которые будут дискомфортны — не потому, что он маленький, не дорос и вообще ему еще нельзя — а потому, что такой фильм будет неприятен любому человеку. Это ленты с откровенными сценами насилия — физического и психологического. С другой стороны, как и мы, дети часто находят себя в кино. Это могут быть образы детей, попавших в трудную ситуацию — но обязательно с хэппи-эндом. Дайте им войти в кино через похожий образ.
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«Мой сосед Тоторо»
Показывайте фильмы, которые помогут наладить доверие
Такое кино станет волшебной палочкой, способствующей эмоциональному сближению с ребенком. Это когда люди переживают вместе: смотрите кино, которое вызовет непроизвольные реакции. Это, прежде всего, смех или слезы. Действуйте «методом подбора», как в математике, и ищите трогательные или смешные концовки и эпизоды. Так работают мультфильмы Pixar — это идеальная склейка юмора и сентиментальности, которая действует и на взрослых, и на детей. Покажите Миядзаки с его неповторимым и сложным миром. Например, «Мой сосед Тоторо». Еще «Назад в будущее» Роберта Земекиса. Найдите то, что станет общим приятным воспоминанием. Дети, например, часто любят все таинственное и мистическое. Лет в 14 покажите ребенку «Твин Пикс». Хотя, конечно, в сериале и силен эксплицитный эротический аспект, но волшебство и загадка всегда работают. Если ребенок хочет быть взрослым во всем, покажите ему «Хребет дьявола» Гильермо Дель Торо — немного страшный, но с хэппи-эндом фильм, где главные герои — мальчики лет 11. Тогда ребенок сможет спроецировать их судьбу на себя, начать тянуться к похожему на них самих образу.
Покажите авторское кино, но не рассказывайте ребенку, что кто-то считает его скучным
Огромное количество великих фильмов и современных, и старых трудно разделить на авторское и массовое. Например, все фильмы Спилберга — авторские, ведь кто мог снять их, кроме него? Просто найдите того режиссера, который подойдет именно вашему ребенку — без разделения на «классы». Тогда не будет проблемы в том, чтобы объяснить ребенку, что авторское кино — это круто.
Текст: Александра Березовская
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