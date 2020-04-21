10 советов Антона Долина, как и какое кино смотреть с детьми

Возрастные рейтинги ничего не значат

Ребенок становится взрослым и готов видеть на экране все лет в 13. Если в этом возрасте он сам боится и не хочет смотреть, допустим, «Сияние» — вы не настаивайте. Но если сам предложил «Давай посмотрим «Сияние»!», не говорите, что он еще не дорос. Вообще слово «маленький» лучше никогда не употреблять — оно очень обидно и абсолютно бессмысленно звучит. Да, в 13 ребенок может еще не хочет смотреть «Техасскую резню бензопилой», но давайте признаемся: некоторые и в 47 не готовы ее видеть. Это не имеет отношения к возрасту. Это более сложные надстройки. Если ребенок настроен, чтобы посмотреть «Пилу», возраст, в которым он ее увидит абсолютно неважен. И еще раз — дети живут в интернете. Они давно знают о сексе, кино, дружбе и отношениях намного больше вас.

Не заставляйте ребенка смотреть то, что ему неинтересно

Если вы чувствуете, что он делает что-то только из вежливости (или потому, что вы купили ему новую игру на приставку) — немедленно выключите фильм. Мало того, что детям отбивают любовь к Пушкину, Гоголю, Толстому и Достоевскому, не делайте это и с кино. Вот им 14 лет — а они уже ненавидят классику. Это ужасная драма! Ведите диалог, слушайте, подстраивайтесь.

Разговаривайте о кино

Это счастье и подарок, если вы нашли то, что можете смотреть вместе с ребенком. Воспользуйтесь этим обязательно как поводом для разговора. Многие родители не стараются наладить диалог со своими детьми, для них это скучный опыт. Да и дети это не очень любят. Если ребенку самому интересно что-то с вами обсудить — тем более кино — воспринимайте это как подарок. Кино — это постоянный диалог, так ищите возможность вовлечь в него ребенка! Потребление кино — штука интимная, и если ребенок, который смотрит один из первых фильмов в своей жизни, стремится разделить его с вами — радуйтесь этому.