Стриминговый сервис Netflix опубликовал 34 документальных фильма собственного производства на официальном YouTube-канале.
Документалки от Netflix теперь можно смотреть бесплатно. Сервис опубликовал их в открытом доступе
Среди новинок — ленты об индийских женщинах «Точка. Конец предложения», о самой обсуждаемой девушке-политике из США Александрии Окасио-Кортес, о 13-й поправке к американской Конституции, а также серии «Абстракция: Искусство дизайна» об известных дизайнерах, «Младенцы» о маленьких детях и «Наша планета» о природе.
Для того, чтобы посмотреть ленты не нужна подписка на Netflix, но потребуется знание английского языка — документальные фильмы, опубликованные на YouTube-канале стримингового сервиса доступны только в оригинальной озвучке и субтитрами на 14 языках (русского среди них нет).
Напомним, ранее Netflix, YouTube и Nintendo решили ограничить качество стриминга, чтобы «не сломать интернет» во время пандемии коронавируса.
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