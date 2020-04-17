Вышел первый трейлер сериала «О дивный новый мир», снятого по роману Олдоса Хаксли

Сюжет грядущего сериала разворачивается в Лондоне будущего, где потребление возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд. Человечество разбито на касты, и все проблемы решаются при помощи синтетического наркотика — сомы. Однажды двое жителей Лондона оказываются за его пределами и попадают в самый центр кровопролитного восстания.

«Представьте себе генно-инженерное будущее, в котором жизнь безболезненна, но бессмысленна, общество, которое запрещает моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и историю», — говорится в аннотации к трейлеру. Сериал «О дивный новый мир» выйдет на стриминговой платформе NBC Universal, дата премьеры пока не называется.

Напомним, ранее издательство «Эксмо-АСТ» назвало самые популярные книги десятилетия. Главными бумажными тиражами 2010-х годов стали «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Вино из одуванчиков» и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла и «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера.