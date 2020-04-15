Московский Международный кинофестиваль перенесли на октябрь из-за пандемии

Московский международный кинофестиваль был впервые проведен в 1935 году в Москве и является вторым старейшим кинофестивалем мира после Венецианского. Главный приз ММКФ, учрежденный в 1989 году — «Золотой Святой Георгий». Программа фестиваля состоит из основного конкурса, участие в котором принимает не менее 12 полнометражных фильмов, конкурса документального кино и конкурса дебютов «Перспективы». До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.

Ранее из-за всемирной пандемии нового коронавируса Covid-2019 отменили проведение международного конкурса эстрадной песни «Евровидение», Россию на котором должна была представить петербургская рейв-группа Little Big, а также перенесен Чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого должна была пройти в Петербурге, и Международный Каннский кинофестиваль.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.