Трансляции будут проходить каждую пятницу в 01:00 по московскому времени на официальном YouTube-канале Lionsgate с 17 апреля. Первым покажут фильм «Голодные игры», после — мелодраму 1987 года с участием Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей «Грязные танцы», «Ла-ла-лэнд» Дэмьена Шазелла с Эммой Стоун и Райаном Гослингом, а также фильм «Джон Уик» Чада Стахелски с Киану Ривзом в главной роли.

Вести трансляции будет актриса Джейми Ли Кертис, которая поделится своими воспоминаниями о съемочном процессе. К ней присоединятся другие актеры и звезды YouTube.

17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.

Ранее российские писатели и издатели аудиокниг объявили старт совместной акции #КоронаДекамерона, призванной «скрасить карантинную скуку». Авторы по очереди прочтут фрагменты своих произведений, ежедневно выходя в прямой эфир со своими читателями в социальных сетях — ровно до того момента, пока в стране не закончится карантин. Благотворительный фонд «Дом с маяком» запускает цикл онлайн-встреч с кинематографистами. Apple TV+ открывает бесплатный доступ к части фильмов и сериалов на время карантина. МДТ запускает серию онлайн-спектаклей, литературных чтений и бесед с артистами театра, а БДТ портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей.