Режиссер Андрей Кончаловский продолжает начатую работу над документальным фильмом «Карантин по-русски». Принять участие в съемках может любой желающий — чтобы присоединиться к проекту, нужно ответить на вопросы режиссера у себя на страницах в социальных сетях.
Андрей Кончаловский продолжает работу над фильмом «Карантин по-русски». Принять участие в съемках могут все желающие
«Мне бы хотелось, чтобы вы записали для меня небольшие видеофрагменты с ответами на вопросы, которые меня волнуют. На эти вопросы нельзя ответить просто «да» или «нет»: нужно порассуждать, поделиться своими мыслями и чувствами. Каждый ответ важен, каждое переживание уникально, а все вместе они дадут нам картину жизни нашей страны», — объясняет Кончаловский.
Среди вопросов, на которые нужно ответить — каким источникам информации вы доверяете и каким нет, чего вам не хватает в условиях самоизоляции и чем это компенсируете, чего боитесь. Ответы предлагается выкладывать в социальных сетях с хештегами #карантинпорусски и #карантин_по_русски или отправлять на почту karantin@konchalovsky.ru.
«Вы можете ответить на один или на все, это на ваше усмотрение. Можно записывать ответы в разные дни, можно ответить на один и тот же несколько раз, если что-то изменилось. Неважно, на какой телефон вы будете записывать видео, но важно, чтобы во время записи вы держали его горизонтально. Из присланных вами фрагментов мы постараемся сложить фильм, который сохранит нашу общую память об этом времени», — говорит режиссер.
«Карантин по-русски» — документальный фильм-исследование о том, как люди воспринимают новую реальность и что о ней думают. Как рассказывает Кончаловский, решение запустить проект пришло к нему потому, что режиссеру «кажется важным зафиксировать момент, который мы потом еще долго будем обдумывать и осмыслять».
Напомним, осенью 2019 года в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех» о жизни Микеланджело Буонарроти. Действие картины начинается в тот период, когда Микеланджело Буонарроти параллельно работает над двумя проектами — гробницей папы Римского Юлия и фасадом Базилики Сан Лоренцо во Флоренции. На него давят его заказчики: с одной стороны Медичи, с другой — Делла Ровере, и Микеланджело оказывается втянутым в борьбу между самыми могущественными семьями Италии. Лента номинирована на премию «Ника» как лучший игровой фильм.
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