Андрей Кончаловский продолжает работу над фильмом «Карантин по-русски». Принять участие в съемках могут все желающие

«Вы можете ответить на один или на все, это на ваше усмотрение. Можно записывать ответы в разные дни, можно ответить на один и тот же несколько раз, если что-то изменилось. Неважно, на какой телефон вы будете записывать видео, но важно, чтобы во время записи вы держали его горизонтально. Из присланных вами фрагментов мы постараемся сложить фильм, который сохранит нашу общую память об этом времени», — говорит режиссер.

«Карантин по-русски» — документальный фильм-исследование о том, как люди воспринимают новую реальность и что о ней думают. Как рассказывает Кончаловский, решение запустить проект пришло к нему потому, что режиссеру «кажется важным зафиксировать момент, который мы потом еще долго будем обдумывать и осмыслять».

Напомним, осенью 2019 года в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех» о жизни Микеланджело Буонарроти. Действие картины начинается в тот период, когда Микеланджело Буонарроти параллельно работает над двумя проектами — гробницей папы Римского Юлия и фасадом Базилики Сан Лоренцо во Флоренции. На него давят его заказчики: с одной стороны Медичи, с другой — Делла Ровере, и Микеланджело оказывается втянутым в борьбу между самыми могущественными семьями Италии. Лента номинирована на премию «Ника» как лучший игровой фильм.