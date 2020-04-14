На официальном YouTube-канале «Кинопоиск HD» опубликован трейлер фильма Анны Меликян «Фея». Картина завершает авторскую трилогию режиссера, начатую лентами «Русалка» (2007) и «Звезда» (2014).
Вышел трейлер фильма Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским и Ингеборгой Дапкунайте
Главные герои новой ленты — владелец империи видеоигр, которого сыграл Константин Хабенский, и молодая активистка по прозвищу Фея. Ее роль исполнила Екатерина Агеева («Жги!», «Год культуры»).
Евгений Войгин (Хабенский) уверен, что контролирует свою жизнь также хорошо, как создает компьютерные игры, однако случая встреча с Феей (Агеева) меняет все и приводит к тому, что он ощущает связь с Андреем Рублевым и даже узнает себя в одной из фресок иконописца. Параллельно в городе орудует фашистская группировка, которая убивает людей, используя символику из видеоигры Войгина.
В фильме тажке снимались Ингеборга Дапкунайте («Утомленные солнцем», «Про любовь. Только для взрослых»), Никита Еленев («Лето», «Лучше, чем люди»), Тинатин Далакишвили («Звезда», «Заложники») и Мария Шалаева («Русалка», «Про любовь»).
Онлайн-премьера состоится на платформе «Кинопоиск HD» 30 апреля.
Фото на обложке: архивы пресс-служб
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