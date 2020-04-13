Из ромкома в триллер: чем захватывает сериал «Беги» от создательниц «Дряни» и «Убивая Еву»

Постепенно лихорадочный пазл из обрывков информации складывается. Руби спешит на железнодорожный вокзал Нью-Йорка, чтобы на поездах объехать всю страну со своим возлюбленным из студенческих времен – рыжеволосым Биллом (Донал Глисон из «Бойфренда из будущего» и «Гарри Поттера»). 17 лет назад они заключили романтично-эскапистский пакт в духе «Перед закатом» Линклейтера – примчаться друг к другу из любой точки мира, если их сообщения «Беги» окажутся взаимными.

Похоже на завязку предсказуемого ромкома о том, что на свете есть настоящая, верная, вечная (или, по крайней мере, проверенная временем) любовь? Конечно, это не он, иначе его шоураннером не была бы Вики Джонс, а исполнительным продюсером актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж – создательницы «Дряни» и «Убивая Еву». Семисерийный «Беги» – проект, где драма, комедия и (спойлер!) триллер гонятся друг за другом, то доминируя, то уступая. Эскапизм от своих жизней и себя скоро превратится в побег буквальный. При этом каждый жанр по-своему взламывается, деконструируется и компенсирует остальные: от флешбэков о том, что Руби вполне могла стать «Сбежавшей невестой» до намеков, что скоро начнется почти Хичкок – большой любитель поездов как места действия фильмов.