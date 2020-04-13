На HBO и «Амедиатеке» стартовал сериал «Беги» от создательниц «Дряни» и «Убивая Еву» Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж. «Собака.ru» рассказывает, почему этот мультижанровый проект про эскапизм стоит посмотреть.
Из ромкома в триллер: чем захватывает сериал «Беги» от создательниц «Дряни» и «Убивая Еву»
За кадром звучит Элвис Пресли. Камера несколько секунд проплывает над плотно заставленной машинами парковкой у сетевого молла, чтобы сфокусироваться на одной из них. В ней, уставившись в пустоту, о чем-то явно невеселом задумалась Руби (органичная Меррит Уивер из сериалов «Невероятное» и «Сестра Джеки»). Из оцепенения ее вырывает телефонный звонок. Она обещает кому-то, что отменит йогу и поспешит домой к ланчу, чтобы встретить курьера, бросает дежурное «Я тебя тоже люблю» и поскорее завершает разговор. В этот момент Руби приходит тревожное сообщение капслоком от некого Билли всего с одним словом: «БЕГИ». Она задумывается на пару секунд и дрожащими пальцами набирает большими и понятными буквами: «БЕГИ». И тут же следует своему ответу, комично и метафорично вылезая через пассажирское кресло и из привычной жизни на волю. Гонка начинается, сюжет закручивается, Руби бежит в аэропорт, чтобы взять билет до Нью-Йорка, не хуже Форреста, Лолы и айпдайковского Кролика.
Постепенно лихорадочный пазл из обрывков информации складывается. Руби спешит на железнодорожный вокзал Нью-Йорка, чтобы на поездах объехать всю страну со своим возлюбленным из студенческих времен – рыжеволосым Биллом (Донал Глисон из «Бойфренда из будущего» и «Гарри Поттера»). 17 лет назад они заключили романтично-эскапистский пакт в духе «Перед закатом» Линклейтера – примчаться друг к другу из любой точки мира, если их сообщения «Беги» окажутся взаимными.
Похоже на завязку предсказуемого ромкома о том, что на свете есть настоящая, верная, вечная (или, по крайней мере, проверенная временем) любовь? Конечно, это не он, иначе его шоураннером не была бы Вики Джонс, а исполнительным продюсером актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж – создательницы «Дряни» и «Убивая Еву». Семисерийный «Беги» – проект, где драма, комедия и (спойлер!) триллер гонятся друг за другом, то доминируя, то уступая. Эскапизм от своих жизней и себя скоро превратится в побег буквальный. При этом каждый жанр по-своему взламывается, деконструируется и компенсирует остальные: от флешбэков о том, что Руби вполне могла стать «Сбежавшей невестой» до намеков, что скоро начнется почти Хичкок – большой любитель поездов как места действия фильмов.
Между героями Уивер и Глисона творится чистейшая экранная химия – словесные пикировки бывших любовников трогательны, забавны и увлекательны. Настолько, что и без жанровых кульбитов взгляд от экрана не оторвать все полчаса (столько в среднем длится каждый эпизод). И в этом заключается главный минус проекта. «Беги» будет выходит раз в неделю по одной серии до конца мая – а за семь дней чувства зрителей во времена переизбытка онлайн-контента и свободного времени в самоизоляции вполне могут остывать. «Беги» хочется смотреть единым марафоном на 3,5 часа. Но есть и хорошие новости – скрасить недельные ожидания поможет третий сезон «Убивая Еву» тоже стартующий с этого понедельника.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.