Результатом многолетнего проекта режиссера Ильи Хржановского стали 700 часов — 13 фильмов о физике и прародителей ядерной бомбы Льве Ландау, роль которого исполнил дирижер и герой ноябрьской обложки журнала «Собака.ru» в 2017 году Теодор Курентзис.

Байопик должен был выйти в российский прокат в 2019 году. В ноябре Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем эпизодам картины «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора, Сын», «Дау. Саша, Валера» из-за того, что в них «содержится материалы, пропагандирующие порнографию».

Сценарий к картине написал Владимир Сорокин на основе мемуаров вдовы академика Коры Ландау. Фильм «Дау» — совместное производство Германии, России, Украины и Швеции. Локациями для съемок стали Харьков, Петербург, Москва, Баку, Лондон и Копенгаген. Производство картины началось в 2008 году. Съемки фильма официально завершились в 2011 году в Харькове взрывом построенных декораций, после чего съемочная группа устроила дискотеку на развалинах.