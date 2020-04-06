Директор отдела моды и искусства Ксения Гощицкая составила список из десяти невероятно красивых фильмов и предупреждает сразу: он получился очень субъективным! Ксения надеется, что в подборках фэшн-фильмов вы легко разберетесь и без нее — с помощью «Окей, гугл» или Алисы, — поэтому предлагает чуть менее очевидный выбор дико, дико красивого кино, каждый пункт которого абсолютно точно стоит вашего внимания.
10 дико красивых фильмов, которые вызовут у вас визуальный оргазм
«Фанни и Александр», Ингмар Бергман
Эпичное полотно, которое больше напоминает плотный текст, чем кино. Особенная рекомендация поклонникам Донны Тарт, Томаса Манна и Марселя Пруста. История брата и сестры - роман взросления о хрупкости детства, страхах и травмах в роскошных интерьерах. На карантине есть возможность посмотреть полную режиссерскую версию в 312 минут, которая гораздо круче телевизионной (четыре «Оскара»).
«Лифт на эшафот», Луи Маль
Фантастическая Жанна Моро идет по ночному Парижу под кул-джаз от Майлза Дэвиса, композитора ленты. Вам недостаточно? Хорошо, тогда немного синопсиса - фильм-нуар о том, как пара любовников задумала убийство мужа, но в идеальный план вмешивается судьба.
«Горькие слезы Петры фон Кант», Райнер Вернер Фассбиндер
Эстетская камерная любовная ЛГБТ-драма во вполне себе самоизоляционных условиях - действие происходит исключительно в стенах квартиры успешной модельерши, влюбленной в манекенщицу, на фоне гигантской барочной картины Никола Пуссена «Мидас и Вакх» и белого ворсистого ковра. Роскошные шелковые халаты с меховой оторочкой - то, как нужно выглядеть на карантине. Стилевое решение Фассбиндера повлияло на коллекции Gucci, Prada, Tom Ford и Saint Laurent.
«Приятель», Кен Рассел
Если вы владеет понятием «кэмп», введенным Сюзан Сонтаг, то этот психоделичный мюзикл – чистое торжество кэмпа. После него вам станут понятнее клипы группы Pulp и работы Мишеля Гондри. Первая роль главной топ-модели свингующих 1960-х Твигги в кино!
«Красные башмачки», Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер
Вольный пересказ отношений Сергея Дягилева с Вацлавом Нижинским и балериной Дианой Гулд, которая предпочла карьере брак с дирижером Иегуди Менухиным. За Дягилева - демонический импресарио по имени Борис Лермонтов, за Вацлава/Диану – прима Вики Пейдж. В роли танцовщиков - реальные звезды лондонского театра балета Sadler's Wells Мойра Ширер и – внимание! – Леонид Мясин, которого Дягилев уволил из труппы «Русских сезонов» за романы с артистками. Пятнадцатиминутная балетная сцена – одна из самых фантастических в кино по цвету и оформлению. «Черный лебедь» Даррена Аронофски вырос именно из нее.
«Повар, вор, его жена и ее любовник», Питер Гринуэй
Действие фильма о еде, любви и смерти разворачивается как будто бы в голландских натюрмортах XVII века – собственно, это и есть театр еды, где режиссер реально любуется трагическими страстями - убийствами, обжорством, сексом, местью и даже каннибализмом – на фоне живописных груд дичи, сияющей посуды и кухни как метафоры ада. Костюмы – Жан-Поля Готье.
«Суспирия», Дарио Ардженто
В таинственной балетной школе твориться какая-то нечисть. Кадры, вдохновленные оптическими иллюзиями графика Маурица Эшера и декадентскими рисунками Обри Бердслея, залиты синтетическими неестественно-яркими цветами. Ведьмы, танцы, ритуальные убийства в эклектичном пряничном особняке будто из сказки «Гензель и Гретель».
«Лола Монтес», Мак Офюльс
Байопик о жизни скандальной авантюристки Элизабет Розанны Гилберт, взявшей псевдоним Лола Монтес, в которую были влюблены Лист и оба Дюма, а король Баварии Людвиг I ради нее чуть было не отрекся от престола. Умерла от пневмонии. Как она оказалась на сцене провинциального цирка, пусть и в роскошных декорациях - во флэшбеках героини. Художник по костюмам - абсолютно, завораживающе роскошным - живописец и литератор Юрий Анненков, друг Есенина, Ахматовой, Репина, Хлебникова, эмигрировавший в 1924 году в Париж.
«Вокальные параллели», Рустам Хамдамов
Дико странный и похожий на сон фильм-концерт, где некогда востребованные оперные певицы, переодеваясь в концертные платья, исполняют классические арии на фоне заснеженных юрт, запущенных квартир и заброшенных зданий, Каждое выступление предваряет блестящий и парадоксальный конферанс Ренаты Литвиновой и ее пронзительные диалоги с полузабытыми актрисами.
«Зеленый луч», Эрик Ромер
Вообще, на этом месте может быть любой из фильмов Ромера, перенесшего импрессионизм и поэзию на киноэкран. Много воздуха, герои слоняются в поиске чего-то: цели, любви, себя. В «Зеленом луче» героиня из Парижа отправляется в отпуск и останавливаясь в летних Шербуре, Ла-Плане, Биаррице, ведет бесконечные разговоры и отстаивает право на свое предельно романтичное представление о реальности. Лето будет!
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: kinopoisk.ru
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