10 дико красивых фильмов, которые вызовут у вас визуальный оргазм

«Лола Монтес», Мак Офюльс

Байопик о жизни скандальной авантюристки Элизабет Розанны Гилберт, взявшей псевдоним Лола Монтес, в которую были влюблены Лист и оба Дюма, а король Баварии Людвиг I ради нее чуть было не отрекся от престола. Умерла от пневмонии. Как она оказалась на сцене провинциального цирка, пусть и в роскошных декорациях - во флэшбеках героини. Художник по костюмам - абсолютно, завораживающе роскошным - живописец и литератор Юрий Анненков, друг Есенина, Ахматовой, Репина, Хлебникова, эмигрировавший в 1924 году в Париж.