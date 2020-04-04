Тимоти Шаламе и Арми Хаммер снимутся в продолжении «Зови меня своим именем»

Гуаданьино отметил, ему очень приятно работать с Тимоти Шаламе, Арми Хаммером, Майклом Сталбаргом (отец Элио), Эстер Гаррель (Марция) и другими актерами. «Все они будут в новом фильме», – рассказал он. Сиквел книги получил название «Найди меня» и вышел в свет осенью 2019 года. События нового произведения происходят спустя годы после завершения любовной истории в Италии.