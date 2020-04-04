Тимоти Шаламе и Арми Хаммер вернутся в сиквеле «Зови меня своим именем». Об этом заявил режиссер Лука Гуаданьино в интервью La República.
Тимоти Шаламе и Арми Хаммер снимутся в продолжении «Зови меня своим именем»
Гуаданьино отметил, ему очень приятно работать с Тимоти Шаламе, Арми Хаммером, Майклом Сталбаргом (отец Элио), Эстер Гаррель (Марция) и другими актерами. «Все они будут в новом фильме», – рассказал он. Сиквел книги получил название «Найди меня» и вышел в свет осенью 2019 года. События нового произведения происходят спустя годы после завершения любовной истории в Италии.
История «Зови меня своим именем» была экранизирована режиссером Лукой Гуаданьино в 2017 году — главные роли в фильме исполнили Тимоте Шаламе (Элио) и Арми Хаммер (Оливер). Съемки проходили в северной Италии и длились полтора месяца. После премьерного показа фильма зрители, стоя, удостоили его 10-минутной овации — самой долгой в истории Нью-Йоркского кинофестиваля.
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