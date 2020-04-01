В коллекцию, что опубликована на официальном YouTube-канале фонда, вошли ленты по мотивам сказов Павла Бажова, рассказов Федора Достоевского и Леонида Андреева, а также народных уральских и бурятских сказок. Большая часть мульфильмов была создана в 1970-е и1980-е годы на Свердловской киностудии и еще семь картин – в 1990-х и 2000-м годах.

Как отметили в Госфильмофонде, в ближайшие две недели их онлайн-коллекцию пополнят еще 30 картин советских и российских мультипликаторов.