Госфильмофонд России открыл бесплатный доступ к 20 мультфильмам, которые можно посмотреть всей семьей в период карантина (напомним, мы ведем прямую трансляцию о COVID-19). «Собака.ru» собрала работы отечественных мультипликаторов в одну подборку.
20 советских и очень добрых мультфильмов, чтобы смотреть всей семьей на карантине
В коллекцию, что опубликована на официальном YouTube-канале фонда, вошли ленты по мотивам сказов Павла Бажова, рассказов Федора Достоевского и Леонида Андреева, а также народных уральских и бурятских сказок. Большая часть мульфильмов была создана в 1970-е и1980-е годы на Свердловской киностудии и еще семь картин – в 1990-х и 2000-м годах.
Как отметили в Госфильмофонде, в ближайшие две недели их онлайн-коллекцию пополнят еще 30 картин советских и российских мультипликаторов.
«Каменный цветок» (реж. Александр Птушко, 1979 год)
«Золотой волос» (реж. Игорь Резников, 1979 год)
«Снова в стране Геометрии» (реж. Нина Павловская, 1976 год)
«Как стать человеком» (реж. Владимир Петкевич, 1988 год)
«Дедушкина дудочка» (реж. Галина Тургенева, 1985 год)
«Дело прошлое» (реж. Оксана Черкасова, 1989 год)
«День рождения» (реж. Галина Тургенева, 1982 год)
«Розовая кукла» (реж. Валентин Ольшванг, 1997 год)
«Синюшкин колодец» (реж. Валерий Фомин, 1973 год)
«Сказка про Комара Комаровича» (реж. Валерий Фомин, 1980 год)
«Слава» (реж. Сергей Айнутдинов, 1998 год)
«Сничи» (реж. Алексей Караев, 1989 год)
«Сон смешного человека» (реж. Александр Петров, 1992 год)
«Тень» (реж. Петр Закревский, 2000 год)
«Травяная западенка» (реж. Валерий Фомин, 1982 год)
«У старости – мудрость» (реж. Вячеслав Бурмистров, 1991 год)
«Улитка» (реж. Петр Закревский, 1993 год)
«Хозяин ветров» (реж. Галина Тургенева, 1984 год)
«Хранитель» (реж. Владимир Петкевич, 1989 год)
«Шуточный танец» (реж. Сергей Айнутдинов, 1998 год)
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