Adult Swim выпустил аниме-короткометражку по мотивам «Рика и Морти»

Режиссером новой короткометражки по «Рику и Морти» выступил Каити Сато — работающий в жанре аниме режиссер из Японии, автор мультфильмов Dynamic Venus, Anna Kidnapper и Liquid. Новая работа Сато — отсылка к манге Lone Wolf & Cub («Одинокий волк и его ребенок»), на создание которой у режиссера ушел год. За двое суток короткометражка набрала более 4 миллионов просмотров.

На данный момент последняя вышедшая серия «Рика и Морти» — «Звездный Рикрейсер "Гадлактика"». Она была показана 15 декабря 2019 года, после чего сериал ушел на перерыв. Точная дата выхода продолжения пока не называется.

Напомним, в преддверии выхода пятого сезона «Рика и Морти» Adult Swim показал восьмибитный короткометражный фильм по мотивам мультипликационного сериала. Психоделический видеоряд, перестрелки и драки с фантастическими животными, существо в банке, применяющее дефибриллятор к телу безумного изобретателя Рика Санчеза, эксперименты над Морти и множество отсылок к старым играм на приставке Sega.