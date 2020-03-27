Риз Уизерспун, расизм и 90-е: Каким получился сериал «И повсюду тлеют пожары»?

Богатая мамочка-нарцисс с синдромом тотального контроля за близкими успешна на работе, все успевает по дому и востребована у локального сообщества, тоже очень обеспеченного. Если нужна помощь полицейского или сотрудника местной школы – конечно же, он ее старый знакомый. Играет эту «Леди Совершенство» Риз Уизерспун.

Нет, это не анонс третьего сезона «Большой маленькой лжи», а новый мини-сериал Hulu «И повсюду тлеют пожары». Да, героиня Уизерспун по имени Элена Ричардсон временами очень напоминает Мэделин Маккензи в ее же исполнении, но на этом сходство проектов заканчивается.

У Элены книги расставлены по цветам, на стене висит календарь с пометками о запланированных на годы вперед делах, а весь ее мир будто бы подчиняется строгим правилам. Они распространяются и на секс с мужем (конечно же, успешным адвокатом) – только среда и суббота. И даже своих четырех детей-тинейджеров – похожую на маму и нацеленную на успех Лекси, простодушного Трипа, ранимого Муди и взбалмошную Иззи – она умудряется контролировать. Или только думает, что у нее это получается.