На прошлой неделе стартовал сериал «И повсюду тлеют пожары» с Керри Вашингтон и Риз Уизерспун. Кинокритик Иван Пугин рассказывает, почему проект, на первый взгляд, кажется вариацией на тему «Большой маленькой лжи», но на самом деле намного глубже.
Риз Уизерспун, расизм и 90-е: Каким получился сериал «И повсюду тлеют пожары»?
Богатая мамочка-нарцисс с синдромом тотального контроля за близкими успешна на работе, все успевает по дому и востребована у локального сообщества, тоже очень обеспеченного. Если нужна помощь полицейского или сотрудника местной школы – конечно же, он ее старый знакомый. Играет эту «Леди Совершенство» Риз Уизерспун.
Нет, это не анонс третьего сезона «Большой маленькой лжи», а новый мини-сериал Hulu «И повсюду тлеют пожары». Да, героиня Уизерспун по имени Элена Ричардсон временами очень напоминает Мэделин Маккензи в ее же исполнении, но на этом сходство проектов заканчивается.
У Элены книги расставлены по цветам, на стене висит календарь с пометками о запланированных на годы вперед делах, а весь ее мир будто бы подчиняется строгим правилам. Они распространяются и на секс с мужем (конечно же, успешным адвокатом) – только среда и суббота. И даже своих четырех детей-тинейджеров – похожую на маму и нацеленную на успех Лекси, простодушного Трипа, ранимого Муди и взбалмошную Иззи – она умудряется контролировать. Или только думает, что у нее это получается.
В отличие от «Большой маленькой лжи» с бесконечными пляжами на берегу океана, события происходят в штате Огайо, у которого выхода к большой воде нет. Поэтому местное коммьюнити развлекается тем, что измеряет высоту газонов у дома, выписывая штрафы за плохо подстриженные, проводит домашние встречи книжных клубов, обсуждая пьесу «Монологи вагины», и много сплетничает. Конечно, в таких условиях неожиданное появление в Шейкер-Хайтс художницы-фотографа Мии (Керри Вашингтон) и ее дочки Перл не проходит незамеченным. Они приезжают в городок на старенькой машине, набитой вещами, и явно нуждаются в деньгах. Элена пытается помочь небогатой Мии, сдав ей в аренду пустующий дом и пригласив к себе на работу. А Перл знакомится и начинает дружить с одним из сыновей Элены – Муди, фанатом фильма «Перед рассветом» Линклейтера.
«И повсюду тлеют пожары» поставлен по одноименному бестселлеру 2017 года американки гонконгского происхождения Селесты Инг. Писательница в нем рассказала о нравах родного городка, из которого она когда-то уехала. Мини-сериал довольно точно воспроизводит основные события романа, делая при этом одно важное изменение – в книге приехавшая Миа белокожая, а не афроамериканка, как в экранизации. Это добавляет киноповествованию дополнительные смыслы, особенно, отношениям главных героинь.
Действие сериала происходит в 1997 году, но снят он так, что эпоха чувствуется не сразу. Режиссер Линн Шелтон (недавно для Apple она сняла некоторые эпизоды «Дикинсон» и «Утреннего шоу») постепенно показывает все больше и больше примет времени – цитаты из песен Курта Кобейна, написанные подростками ручкой на запястье, игра Mortal Kombat II на приставке «Сега» и медляк Truly Madly Deeply на школьной дискотеке. Так и действие, от достаточно спокойного в начале, постепенно развивается все мощнее и мощнее, становясь драмой в классическом понимании этого жанра – близким к трагедии. Темы материнства для Элены и Мии, поиски себя, в том числе по отношению к детям, будут показаны и раскрыты во всех подробностях.
«И повсюду тлеют пожары» начинает затягивать к концу третьей серии из восьми (Hulu одновременно выпустили сразу три эпизода). Характеры героев заданы, нужные для понимания их мотивации флэшбеки показаны. Среди них – первая сцена сериала, в которой происходит давший название книги и проекту пожар. Конечно, в 1997 году все было совсем другое – отношение к расизму, гомосексуализму и феминизму. Но современным актерам удается передать настроение того времени очень точно, даже дискотечные танцы под Tubthumper группы Chumbawamba. Сериал в результате получился действительно интересным, а его заставка – настоящий шедевр и точно должна претендовать на какую-то премию.
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