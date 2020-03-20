Почти все кинотеатры Петербурга временно закрылись из-за пандемии коронавируса

С 20 марта и до особого распоряжения сеть кинотеатров «Мираж Синема» приостанавливает демонстрацию фильмов в Петербурге и Ленобласти. До 30 апреля приостановили работу кинотеатры сетей «Кино Окко», «Синема Парк», «Формула Кино» и «Каро». На сайте последней отмечается, что уже приобретенные билеты на фильмы будут возвращены автоматически.

На неопределенный срок прекратили работу кинотеатры «Художественный» и «Нева» — на официальных сайтах площадок сообщается, что залы временно закрыты для посещения. «Берегите себя и будьте здоровы!» — напутствует администрация кинотеатров. Трансляцию кинофильмов больше не проводят «Аврора», «Лендок», «Ленфильм», «Англетер» и «Родина».

По состоянию на 13:30 20 марта, работать в штатном режиме продолжает кинотеатр Out Cinema на Ковенском переулке. «В связи с распространением коронавируса, мы решили ввести ряд мер и ограничений, которые помогут сделать наш зал максимально безопасным для посещения. А пока давайте не поддаваться панике и смотреть хорошее кино!» — сообщается на сайте Out Cinema.

Ранее из-за всемирной пандемии нового коронавируса Covid-2019 отменили проведение международного конкурса эстрадной песни «Евровидение», Россию на котором должна была представить петербургская рейв-группа Little Big, перенесен Чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого должна была пройти в Петербурге, а также Каннский кинофестиваль.

По состоянию на 19 марта, в России число случаев коронавируса достигло 199. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.