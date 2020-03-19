О победе Ельцина на президентских выборах снимут сериал по сценарию Михаила Зыгаря

В основу сценария нового сериала ляжет одноименная книга писателя Михаила Зыгаря, выход которой в издательстве «Альпина Паблишер» запланирован на сентябрь 2020 года. В ней рассказывается история президентских выборов в России 1996 года, бывшего президента Бориса Ельцина, его соратников и противников.

Борис Ельцин был избран президентом РСФСР в 1991 году — на первых в истории страны всенародных выборах. Однако к началу 1996 года рейтинг Ельцина упал до рекордных 3%. Не планировавший избираться повторно, он позже изменил свое решение — избирательная кампания сопровождалась конфликтов внутри окружения Ельцина и закончилась отставками начальника службы безопасности президента и руководителя ФСБ.

«Выборы 1996 года — один из главных сюжетов в истории России, реальная история, которая при многих живых ее современниках превратилась в миф, это момент, который во многом определил всю современную политику в нашей стране», — отметил «Ведомостям» Зыгарь. Премьера сериала «Сердечный приступ» запланирована на середину 2021 года.

Напомним, ранее студия Future History писателя Михаила Зыгаря и журналиста Карена Шаиняна запустила приложение «Мобильный Художественный театр». Сервис позволяет просматривать спектакли в режиме онлайн — например, «Мастера и Маргариту» с Леонидом Парфеновым, Ингеборгой Дапкунайте и Евгением Стычкиным, «1000 шагов» режиссера Кирилла Серебренникова или «Я жила» с Елизаветой Боярской — путь Ольги Берггольц по блокадному Ленинграду.