Тимур Бекмамбетов перенес съемки фильма о летчике Девятаеве в компьютерную игру

Бекмамбетов будет руководить съемочным процессом дистанционно — при помощи платформы совместной работы Microsoft Teams. Сцена воздушного боя будет сниматься в ходе реальной компьютерной игры War Thunder — симулятора образцов боевой техники, в том числе и самолетов времен Второй Мировой войны. За съемками, которые пройдут павильоне «Ленфильма» уже 20 марта, можно будет проследить в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях.

«Мы снимаем фильм про войну, а по новостям передают тоже практически военные сводки в связи с коронавирусом — с комендантским часом, перебоями с продуктами, паникой среди населения и так далее. Если в годы Великой Отечественной продолжали снимать кино, то и тем более сейчас нельзя поддаваться унынию. Мы ищем новые способы продолжать снимать кино. На помощь приходят новые технологии и креативный подход. Благодаря этому можно продолжать снимать и не подвергать рискам для здоровья съемочную группу», — говорит Бекмамбетов.

«ФАУ. Побег из ада» выйдет в прокат в 2021 году сразу в двух форматах — горизонтальном для кинотеатров и вертикальном для просмотра на смартфонах.

Напомним, о том, что режиссер, продюсер и один из основателей студии Bazelevs Тимур Бекмамбетов снимет первый в мире фильм в вертикальном формате, стало известно в феврале 2020 года. Блокбастер получил название V2. Escape From Hell и рассказывает историю советского пилота Михаила Девятаева, основанную на реальных событиях. До объявления всемирной пандемии нового коронавируса Covid-2019 съемки проходили в форту «Константин» в Кронштадте — специально для этого там воссоздали концлагерь.