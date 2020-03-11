Композиторы «Ведьмака» от Netflix Соня Белоусова и Джиона Остинелли рассказали о своих любимых каверах на главный хит сериала — песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Обе перепевки сделаны в России — в исполнении Омского хора и самого популярного кота интернета Заратустры (петербуржца!). «Котенку заплатите чеканной креветкой» — послушайте прямо сейчас!
«Это потрясающе. Так здорово каждый день наблюдать, как эта песня веселит фанатов — этого мы и добивались. Мы писали песню с таким весельем и страстью и надеялись, что кто-то переведет ее, подберет, так и получилось. Они каждый день создают новые версии, отличные каверы — и это здорово», — поделился Джиона Остинелли. «Это невероятно. Они создают что-то совершенно разное — от классики до хард-рока и металла», — отметила Соня Белоусова.
Самый знаменитый кот Петербурга – конечно же, Заратустра, современный художник, работающий в соавторстве со Светланой Петровой, художницей и куратором, основательницей «Лаборатории звука», «Мультивидения» и фестиваля уличного искусства graFFFest. Заратустра вторгся в самые знаменитые полотна: в картины Кустодиева, Шишкина, Веласкеса, Боттичелли, и так далее, вплоть до кушетки психоаналитика и произведений сюрреалистов.
Толстого рыжего петербургского кота оценили и за пределами родины. В английском графстве Оксфордшир ровно год назад прошла выставка «Русские крайности — от icons до i-cats». Выставка получила широкое отражение в СМИ и резонанс среди британских медиа — BBC, Independent, Daily Mail, The Sun и другие медиа-гиганты опубликовали восторженные статьи. Далее Заратустра путешествовал по всем континентам, вплоть до Сингапура. А в сентябре этого года в знаменитом издательстве Penguin Random House выйдет книга про fat cat art — и это самый значительный успех петербургского искусства за долгое время.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.