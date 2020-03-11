«Это потрясающе. Так здорово каждый день наблюдать, как эта песня веселит фанатов — этого мы и добивались. Мы писали песню с таким весельем и страстью и надеялись, что кто-то переведет ее, подберет, так и получилось. Они каждый день создают новые версии, отличные каверы — и это здорово», — поделился Джиона Остинелли. «Это невероятно. Они создают что-то совершенно разное — от классики до хард-рока и металла», — отметила Соня Белоусова.