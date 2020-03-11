Петербургский «Англетер» вошел в список лучших артхаусных кинотеатров Европы

Как описывают петербургский кинотеатр авторы списка, «это идеальное место для тех, кто устал от дублированных коммерческих блокбастеров». «Выбор фильмов в Angleterre Cinema Lounge, как правило, переходит на сторону артхауса, и ленты демонстрируются на языке оригинала с субтитрами — к большому облегчению для тех, кого, как и меня, раздражают навязчивые фильмы, идущие в прокате в большинстве петербургских кинотеатров», — говорит об «Англетере» кинокритик Дмитрий Иванов.

В список также вошел московский кинотеатр «Иллюзион». «Деятели кинематографа не раз смотрели здесь запрещенные зарубежные и российские шедевры. До сих пор в «Иллюзионе» показывают лучшие фильмы из коллекции Госфильмофонда России, как отечественные, так и зарубежные. Некоторые показы даже сопровождаются живой музыкой», — говорится в статье.

Всего в списке значатся 59 кинотеатров Лондона, Мадрида, Хельсинки, Стамбула, Антверпена, Афин, Барселоны, Белграда, Копенгагена, Дублина, Флоренции, Гамбурга, Харькова, Киева, Лиссабона и других городов. В том числе столетний парижский Le Louxor, кинотеатр HOME в Манчестере, Cinema Mexico Rocky Horror House в Милане и кинозал в здании галереи Норвежского и зарубежного искусства в Осло.