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«Я наделала много ошибок»: посмотрите финальный трейлер «Черной вдовы»

Marvel Studios показала финальный трейлер «Черной вдовы» – первого сольного фильма о русской шпионке Наташе Романофф. 

Действие киноленты разворачивается после событий фильма «Первый мститель: Противостояние». Наташа Романофф вынуждена бежать. Ей необходимо разобраться со своим шпионским прошлым и разрушенными взаимоотношениями, которые были еще до присоединения в команду Мстителей.

«Черная вдова» —  американский фильм режиссёра Кейт Шортланд, который выйдет в российский прокат 30 апреля. Главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон. За основу кинокартины были взяты комиксы Marvel о приключениях  cупергероини Чёрной вдовы. Добавим, что это  уже 24-я по счёту картина кинематографической вселенной Marvel. Посмотрите также первый трейлер фильма «Черная вдова» от Marvel со Скарлетт Йоханссон в главной роли.


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Сабина Алиева,
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