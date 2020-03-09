Marvel Studios показала финальный трейлер «Черной вдовы» – первого сольного фильма о русской шпионке Наташе Романофф.
«Я наделала много ошибок»: посмотрите финальный трейлер «Черной вдовы»
Действие киноленты разворачивается после событий фильма «Первый мститель: Противостояние». Наташа Романофф вынуждена бежать. Ей необходимо разобраться со своим шпионским прошлым и разрушенными взаимоотношениями, которые были еще до присоединения в команду Мстителей.
«Черная вдова» — американский фильм режиссёра Кейт Шортланд, который выйдет в российский прокат 30 апреля. Главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон. За основу кинокартины были взяты комиксы Marvel о приключениях cупергероини Чёрной вдовы. Добавим, что это уже 24-я по счёту картина кинематографической вселенной Marvel. Посмотрите также первый трейлер фильма «Черная вдова» от Marvel со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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