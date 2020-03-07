Бэтмен перешел на темную сторону: Кристиан Бейл сыграет злодея в новом фильме о Торе

Ранее стало известно о том, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.

Напутствие будущему супергерою Роберту Паттинсону дал экс-Бэтмен Кристиан Бейл. Спойлер: все дело в ширинке! Мэтт Ривз также впервые показал Роберта Паттинсона в образе альтер-эго Брюса Уэйна. На канале Ривза в Vimeo появился видеотест, в котором актер предстает в обличии супергероя. Посмотрите свежие кадры и видео со съемочной площадки.