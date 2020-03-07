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Бэтмен перешел на темную сторону: Кристиан Бейл сыграет злодея в новом фильме о Торе

Кристиан Бейл, сыгравший Бэтмена в трилогия Кристофера Нолана, исполнит роль злодея в фильме «Тор: Любовь и гром». Об этом в интервью «Entertainment Tonight» рассказала актриса Тесса Томпсон.

  • @christianbale_

По словам актрисы, она уже прочитала сценарий. «Тайка Вайтити снова написал сценарий, он же поставит фильм. Будут знакомые лица и новые люди. Кристиан Бейл сыграет злодея, и это потрясающе!» — поделилась Томпсон. Кроме того, Бейл опубликовал в Instagram кадр с названием четвертой части «Тора».

Сюжет фильма еще неизвестен. В главных ролях супергеройской киноленте Тайка Вайтити  — Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман. Основан на комиксах Marvel о приключениях супергероя Тора. Отметим, что Натали Портман  вернулась во франшизу после того, как Вайтити решил адаптировать комикс «Могучий Тор». В нем героиня актрисы, Джейн Фостер, обретает силу Тора.

Ранее стало известно о том, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.

 Напутствие будущему супергерою Роберту Паттинсону дал экс-Бэтмен Кристиан Бейл. Спойлер: все дело в ширинке! Мэтт Ривз также впервые показал Роберта Паттинсона в образе альтер-эго Брюса Уэйна. На канале Ривза в Vimeo появился видеотест, в котором актер предстает в обличии супергероя. Посмотрите свежие кадры и видео со съемочной площадки.

 


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Сабина Алиева,
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