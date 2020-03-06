Ре-релиз культового фильма Феллини, анимационная картина про братьев-эльфов «Вперед» и триллер с Элизабет Мосс «Человек-невидимка» – какие ленты выходят в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Pixar до «Сладкой жизни»
«Сладкая жизнь» / La dolce vita
В честь столетия Федерико Феллини в прокат вновь выйдет его «Сладкая жизнь», породившая волну купаний в римском фонтане Треви и любви всего мира к Марчелло Мастроянни.
С 5 марта
«Человек-невидимка» / The Invisible Man
Триллер Ли Уоннелла – вольный ремейк фильма Пола Верховена с Кевином Бейконом. В новой версии звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс играет девушку, которая встречается с абьюзером. Выход из токсичных отношений осложняется тем, что ее бойфренд-ученый стал невидимкой. Но ей, конечно, никто не верит.
С 5 марта
«Остров фантазий» / Fantasy Island
Триллер продюсера «Прочь» Джейсона Блума буквально трактует тезис, что нужно бояться своих желаний. Пять человек оказываются на таинственном острове, где в их (казалось бы) мечтах что-то идет не так.
С 5 марта
«Отель "Белград"»
Если со времен «Холопа» вы соскучились по Милошу Биковичу (а премьеру сериала «Магомаев» с ним же не можете ждать до 9 марта), в прокат выходит незамысловатая комедия о владельце фешенебельного сербского отеля – угадайте, с кем в главной роли.
С 5 марта
«Вперед» / Onward
Долгожданный релиз Pixar – трогательная история о том, как магия может исчезнуть даже из мира троллей и единорогов. Подростки-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты пытаются вернуть хотя бы на один день своего умершего отца, но для этого им нужно овладеть искусством волшебства. В мультфильме даже есть ЛГБТ-персонаж, но ради рейтинга «6+» в российском дубляже его ориентацию явно не обозначают.
С 5 марта
«Один вдох»
Байопик «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, которую играет невероятная Виктория Исакова. В реальной жизни спортсменка впервые попробовала глубоководные погружения, когда ей было уже 40 лет, но сумела установить более 40 рекордов и стать многократной чемпионкой мира. В 2015-м Молчанова пропала без вести у берегов Испании.
С 5 марта
«Очень женские истории»
Разножанровый (и отличный!) киноальманах с Анной Михалковой, Анной Слю и Любовью Толкалиной готовили несколько режиссеров – от Антона Бильжо до Лики Ятковской. Но наш фаворит – снятая Наташей Меркуловой трогательная история сложных взаимоотношений двух сестер, которых играют Виктория Исакова и Виктория Толстоганова.
С 5 марта
«Прощание со Сталиным» / State Funeral
Как и в «Блокаде», режиссер Сергей Лозница использует уникальные исторические кадры – как со Сталиным все не могут распрощаться, хотя снятые в 1953-м пленки, казалось бы, давным-давно ушли в госархивы.
С 5 марта
«Невидимая жизнь Эвридики» / A Vida Invisível
Тропическая мелодрама Карима Айнуза победила на Каннском фестивале в параллельной программе «Особый взгляд» в 2019-м. Деспотичный отец в Бразилии 1950-х разлучает сестер Эвридику и Гиду, мечтающих о свободной жизни в далекой Европе.
С 5 марта
«Женщина» / Woman
В документальном проекте режиссеры Янн Артюс-Бертран и Анастасия Микова собрали рассказы более 2000 женщин (от глав государств до водителей автобуса) из 50 стран мира: о финансовой независимости, свободе, одиночестве, браке и детях.
С 8 марта
«Паразиты» / Gisaengchung
Не прошло и года, а триумфатор Канн и «Оскара» выходит в повторный прокат в России. Правда, на этот раз в черно-белом варианте. По словам режиссера Пон Джун-хо, эта версия придает истории новые смыслы.
С 8 марта
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