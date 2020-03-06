Билли Портер исполнит роль гендерно-нейтральной феи-крестной в новой «Золушке»

«Когда на прошлой неделе я был на съемочной площадке, меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ. У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово. Это классическая сказка для нового поколения. Думаю, дети и молодежь готовы к такому», — рассказал Портер в интервью CBS.

«Золушка» — музыкальный фильм от студии Sony, основанная на сказке Шарля Перро. Режиссером картины выступит Кэй Кэннон. Главную роль в грядущей картине, российская премьера которой запланирована на 11 февраля 2021 года, исполнит певица Камила Кабейо. В касте картины также заявлены Николас Голицын, Минни Драйвер, Пирс Броснан и Джеймс Корден.