Американский актер и певец Билли Портер исполнит роль гендерно-нейтральной феи-крестной в новой «Золушке» режиссера Кэя Кэннона. При этом Портер подчеркнул, что не боится негативной реакции со стороны зрителей, которая может последовать после такой революционной роли.
Билли Портер исполнит роль гендерно-нейтральной феи-крестной в новой «Золушке»
«Когда на прошлой неделе я был на съемочной площадке, меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ. У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово. Это классическая сказка для нового поколения. Думаю, дети и молодежь готовы к такому», — рассказал Портер в интервью CBS.
«Золушка» — музыкальный фильм от студии Sony, основанная на сказке Шарля Перро. Режиссером картины выступит Кэй Кэннон. Главную роль в грядущей картине, российская премьера которой запланирована на 11 февраля 2021 года, исполнит певица Камила Кабейо. В касте картины также заявлены Николас Голицын, Минни Драйвер, Пирс Броснан и Джеймс Корден.
Напомним, в феврале 2020 года Билли Портер дал первое в России интервью. Американский актер и певец стал гостем ютуб-канала Карена Шаиняна «Straight talk with gay people». Он рассказал о борьбе с гендерными стереотипами, шоу Kinky boots, которое принесло известность, буллинге и каминауте. Портер – один из тех, кто выбирает для светских мероприятий кастомизированные и аутентичные наряды. Например, на «Золотом глобусе» актер появился с белом костюме с накидкой-шлейфом из перьев, а на красной дорожке Critics' Choice Awards – в комбинезоне и с переводными татуировками
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