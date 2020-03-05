В пространстве киностудии «Ленфильм» открывается выставка декораций, которые были созданы специально для съемок кинолент. Среди экспонатов замок из «Золушки», часы «Эльсинора» из «Гамлета», крейсер «Аврора» из «Залпа "Авроры"», монастырь из «Продления рода» и многие другие раритеты.
От «Гамлета» до «Залпа Авроры»: на «Ленфильме» открывается выставка декораций
Экспозиция временно разместилась в четвертом павильоне киностудии. Здесь можно будет увидеть точную копию крейсера «Аврора», созданную для кинокартины «Залп "Авроры"», снятой в 1965 году режиссером Юрием Вышинским. Копия корабля со светящимися иллюминаторами и дымом, который шел из труб, была спущена на воду в огромный бассейн, который на время съемок ленты устроили во втором павильоне «Ленфильма».
«На носу макета «Авроры» бутафоры установили орудие, а пиротехники снабдили его зарядом. И вся эта кропотливая и серьезная работа была проведена только для одной сцены – воспроизвести исторический выстрел крейсера, послуживший сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Подлинный крейсер — символ революции использовать для съемок не представлялось возможным. Он к этому моменту был превращен в музей и находился на вечной стоянке на Петроградской набережной. Макет успешно выполнил свою «роль», продемонстрировав какими возможностями обладают мастера комбинированных съемок», — рассказали в киностудии.
Чтобы попасть на выставку декораций, необходимо записаться по телефону 606-65-03.
Напомним, о том, что Эдуард Пичугин покидает пост генерального директора «Ленфильма», стало известно 24 декабря — соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров киностудии. Эдуард Пичугин возглавлял киностудию «Ленфильм» с 2012 года — в то время председателем совета директоров стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. При Пичугине киностудии удалось добиться включения здания на Каменноостровском проспекте в список выявленных объектов культурного наследия. Как определила комиссия, здание имеет архитектурно-художественную и историко-мемориальную ценность — и теперь будет находиться под охраной КГИОП. 7 февраля временно исполняющей обязанности генерального директора «Ленфильма» была назначена продюсер компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.
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