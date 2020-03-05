От «Гамлета» до «Залпа Авроры»: на «Ленфильме» открывается выставка декораций

Экспозиция временно разместилась в четвертом павильоне киностудии. Здесь можно будет увидеть точную копию крейсера «Аврора», созданную для кинокартины «Залп "Авроры"», снятой в 1965 году режиссером Юрием Вышинским. Копия корабля со светящимися иллюминаторами и дымом, который шел из труб, была спущена на воду в огромный бассейн, который на время съемок ленты устроили во втором павильоне «Ленфильма».

«На носу макета «Авроры» бутафоры установили орудие, а пиротехники снабдили его зарядом. И вся эта кропотливая и серьезная работа была проведена только для одной сцены – воспроизвести исторический выстрел крейсера, послуживший сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Подлинный крейсер — символ революции использовать для съемок не представлялось возможным. Он к этому моменту был превращен в музей и находился на вечной стоянке на Петроградской набережной. Макет успешно выполнил свою «роль», продемонстрировав какими возможностями обладают мастера комбинированных съемок», — рассказали в киностудии.

Чтобы попасть на выставку декораций, необходимо записаться по телефону 606-65-03.

Напомним, о том, что Эдуард Пичугин покидает пост генерального директора «Ленфильма», стало известно 24 декабря — соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров киностудии. Эдуард Пичугин возглавлял киностудию «Ленфильм» с 2012 года — в то время председателем совета директоров стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. При Пичугине киностудии удалось добиться включения здания на Каменноостровском проспекте в список выявленных объектов культурного наследия. Как определила комиссия, здание имеет архитектурно-художественную и историко-мемориальную ценность — и теперь будет находиться под охраной КГИОП. 7 февраля временно исполняющей обязанности генерального директора «Ленфильма» была назначена продюсер компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.