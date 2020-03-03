Сказка Маттео Гарроне с Роберто Бениньи, триллер про «Человек-невидимку» с Элизабет Мосс и художественная версия истории «Мулан» – какие фильмы выйдут в российский прокат в марте.
От «Мулан» до «Пиноккио»: 25 лучших фильмов марта
«Сладкая жизнь» / La dolce vita
В честь столетия Федерико Феллини в прокат вновь выйдет его «Сладкая жизнь», породившая волну купаний в римском фонтане Треви и любви всего мира к Марчелло Мастроянни.
С 5 марта
«Человек-невидимка» / The Invisible Man
Триллер Ли Уоннелла – вольный ремейк фильма Пола Верховена с Кевином Бейконом. В новой версии звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс играет девушку, которая встречается с абьюзером. Выход из токсичных отношений осложняется тем, что ее бойфренд-ученый стал невидимкой. Но ей, конечно, никто не верит.
С 5 марта
«Остров фантазий» / Fantasy Island
Триллер продюсера «Прочь» Джейсона Блума буквально трактует тезис, что нужно бояться своих желаний. Пять человек оказываются на таинственном острове, где в их (казалось бы) мечтах что-то идет не так.
С 5 марта
«Отель "Белград"»
Если со времен «Холопа» вы соскучились по Милошу Биковичу (а премьеру сериала «Магомаев» с ним же не можете ждать до 9 марта), в прокат выходит незамысловатая комедия о владельце фешенебельного сербского отеля – угадайте, с кем в главной роли.
С 5 марта
«Вперед» / Onward
Долгожданный релиз Pixar – трогательная история о том, как магия может исчезнуть даже из мира троллей и единорогов. Подростки-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты пытаются вернуть хотя бы на один день своего умершего отца, но для этого им нужно овладеть искусством волшебства. В мультфильме даже есть ЛГБТ-персонаж, но ради рейтинга «6+» в российском дубляже его ориентацию явно не обозначают.
С 5 марта
«Один вдох»
Байопик «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, которую играет невероятная Виктория Исакова. В реальной жизни спортсменка впервые попробовала глубоководные погружения, когда ей было уже 40 лет, но сумела установить более 40 рекордов и стать многократной чемпионкой мира. В 2015-м Молчанова пропала без вести у берегов Испании.
С 5 марта
«Очень женские истории»
Разножанровый (и отличный!) киноальманах с Анной Михалковой, Анной Слю и Любовью Толкалиной готовили несколько режиссеров – от Антона Бильжо до Лики Ятковской. Но наш фаворит – снятая Наташей Меркуловой трогательная история сложных взаимотношений двух сестер, которых играют Виктория Исакова и Виктория Толстоганова.
С 5 марта
«Прощание со Сталиным» / State Funeral
Как и в «Блокаде», режиссер Сергей Лозница использует уникальные исторические кадры – как со Сталиным все не могут распрощаться, хотя снятые в 1953-м пленки, казалось бы, давным-давно ушли в госархивы.
С 5 марта
«Невидимая жизнь Эвридики» / A Vida Invisível
Тропическая мелодрама Карима Айнуза победила на Каннском фестивале в параллельной программе «Особый взгляд» в 2019-м. Деспотичный отец в Бразилии 1950-х разлучает сестер Эвридику и Гиду, мечтающих о свободной жизни в далекой Европе.
С 5 марта
«Женщина» / Woman
В документальном проекте режиссеры Янн Артюс-Бертран и Анастасия Микова собрали рассказы более 2000 женщин (от глав государств до водителей автобуса) из 50 стран мира: о финансовой независимости, свободе, одиночестве, браке и детях.
С 8 марта
«Паразиты» / Gisaengchung
Не прошло и года, а триумфатор Канн и «Оскара» выходит в повторный прокат в России. Правда, на этот раз в черно-белом варианте. По словам режиссера Пон Джун-хо, эта версия придает истории новые смыслы.
С 8 марта
«Бладшот» / Bloodshot
Режиссер Дэйв Уилсон, снявший первый эпизод антологии «Любовь, смерть и роботы», экранизирует Valiant Comics про бесстрашного Бладшота с Вином Дизелем в заглавной роли. Американские военные воскрешают погибшего морпеха Рэя Гаррисона, сделав из него послушного солдата-убийцу, но к нему постепенно начинает возвращаться память.
С 12 марта
«Пиноккио» / Pinocchio
Мастер магического реализма Маттео Гарроне на этот раз рассказывает грустную историю деревянного гомункула, который мечтал стать настоящим мальчиком. В роли Джеппетто (он же папа Карло в версии Толстого) – Роберто Бениньи.
С 12 марта
«Тихое место 2» / A Quiet Place Part II
Продолжение нашумевшего (каламбуры за 300) триллера про тишину с Эмили Блант и Киллианом Мерфи. Семейство Эбботт вынуждено отправиться от реагирующих на звук домашних монстров к внешним, где песчаная тропа уже не является такой уж безопасной.
С 19 марта
«Тайная жизнь» / A Hidden Life
Режиссер Терренс Малик в фирменной эпохальной манере (фильм длится почти три часа) рассказывает историю символа австрийского сопротивления Франца Егерштеттера. Тот, несмотря на угрозу казни, отказался сражаться за нацистов во Второй мировой войне.
С 19 марта
«Тролли. Мировой тур» / Trolls World Tour
Музыкальные баттлы в мире троллей продолжаются. Поп-исполнители открывают новые форматы, а королева Рокс хочет все уничтожить ради хардкора (музыкального). В оригинале троллей озвучили Джастин Тимберлейк, Анна Кендрик и Джеймс Корден, в российском дубляже – Дима Билан, Михаил Галустян, Полина Гагарина и Виктория Дайнеко.
С 19 марта
«Афера в Майами» / Wasp Network
Француз Оливье Ассайас снял шпионский триллер о кубинской разведке в американском Майами. А еще у интернациональной картины блестящий каст – от Аны де Армас, Пенелопы Крус и Вагнера Моура до Эдгара Рамиреса и Гаэль Гарсиа Берналя.
С 19 марта
«Мой друг мистер Персиваль» / Storm Boy
Ремейк одноименного семейного фильма 1976 года про дружбу мальчика и пеликана. Все съемки проходили на натуре в Австралии. Пеликана тоже не рисовали на компьютере, а специально тренировали – правда, мистера Персиваля играет не одна, а сразу пять птиц.
С 19 марта
«Номер один»
Российская версия «Одиннадцати друзей Оушена» с Ксенией Собчак в роли владелицы галереи. Похитители предметов искусства Феликс (Филипп Янковский) и Артем (Дмитрий Власкин) объединяют усилия, чтобы украсть картину «N 1» Марка Ротко.
С 19 марта
«Белый, белый день» / Hvítur, hvítur dagur
Редкий для российского проката исландский фильм – драма режиссера Хлинюра Палмасона о навязчивых мыслях и их разрушительности. Начальник полиции начинает подозревать, что у его погибшей в автокатастрофе жены был роман с другим мужчиной.
С 19 марта
«Курьер»
Культовый фильм Карена Шахназарова выходит в повторный прокат. В перестроечном хите множество ударных сцен и диалогов, но, пожалуй, лучшее – кавер Инны Чуриковой на песню «Трава у дома».
С 26 марта
«Мулан» / Mulan
Еще одна диснеевская анимационная сказка стала фильмом. Юная Мулан выдает себя за мужчину, чтобы пойти в армию Китая вместо заболевшего отца. В мультфильме антагонистом был Шань-Ю, военачальник гуннов, художественная версия, как ни парадоксально, более магическая: в роли главного злодея выступает ведьма.
С 26 марта
«На острие»
Спортивная драма Эдуарда Бордукова со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской. Лучшая саблистка мира Александра Покровская пытается выиграть олимпийское золото, но ей противостоит яркая и дерзкая 19-летняя дебютантка.
С 26 марта
«Sheena667»
Дебютный полный метр актера Григория Добрыгина настолько поразил прокатчиков A-one, что они впервые взялись за релиз российской картины. Фильм рассказывает историю пары (Юлия Пересильд и Владимир Свирский), чьи отношения разрушает интернет.
С 26 марта
«Керосин»
На «Кинотавре» посвященная матерям (и невероятно самобытная) картина Юсупа Разыкова получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Одинокой бабушке Павле (Елена Сусанина) даже после смерти продолжает являться муж, плохо с ней обращавшейся при жизни.
С 26 марта
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