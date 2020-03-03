От «Мулан» до «Пиноккио»: 25 лучших фильмов марта

«Вперед» / Onward

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Долгожданный релиз Pixar – трогательная история о том, как магия может исчезнуть даже из мира троллей и единорогов. Подростки-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты пытаются вернуть хотя бы на один день своего умершего отца, но для этого им нужно овладеть искусством волшебства. В мультфильме даже есть ЛГБТ-персонаж, но ради рейтинга «6+» в российском дубляже его ориентацию явно не обозначают.

С 5 марта