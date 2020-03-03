Российский актер и режиссер, ученик худрука петербургского МДТ Льва Додина и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Данила Козловский впервые стал отцом. Первенца Козловскому родила актриса и режиссер Ольга Зуева. Она поделилась снимком 2 марта в своем Instagram.
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — поделилась снимком актриса. На следующий день, 3 марта, о радостной новости рассказал и сам Козловский — также опубликовав фотографию, на которой держит на руках младенца. «Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя», — подписал он.
Ольга Зуева родилась во Владивостоке, живет и работает в Нью-Йорке. Снималась в небольших ролях в фильмах «Солт» и «Любовь — странная штука», в сериале «Оранжевый — хит сезона». В Нью-Йорке Зуева поступила на актерский факультет, затем получила образование в нью-йоркской The New School как сценарист и режиссер. В России Ольга отучилась в летней киноакадемии Никиты Михалкова, где сняла свой первый короткометражный фильм «Без пяти минут завтра». Первую главную роль Зуева сыграла в короткометражном фильме Анны Меликян «Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены».
В качестве девушки Данилы Козловского впервые была замечена в День всех влюбленных в Большом театре. В 2018 году Козловский-Зуева выпустили свои первые картины и сыграли друг у друга. «Тренер» Данилы стал одним из уверенных кассовых хитов, а не менее потенциально зрительский «На районе» Ольги перед прокатом оказался в специальной программе «Кинотавр. Дебют». О беременности Зуевой СМИ начали писать в октябре 2019 года — тогда сообщалось, что актриса уехала рожать в США, вслед за ней в Америку отправился и Козловский.
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