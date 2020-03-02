«Мне это не нравится»: почему все любят новый сериал Netflix, несмотря на его вторичность

17-летняя Сид – с виду обычная старшеклассница. Она живет где-то на задворках штата Коннектикут и учится в простой американской школе. У нее есть мама, работающая по 60 часов в неделю официанткой, чтобы обеспечить семью, и умный не по годам младший брат, которого буллят сильные и глупые одноклассники. Еще у Сид есть лучшая подруга Дина, которая все больше отдаляется, погрузившись в отношения с капитаном местной футбольной команды, и психологическая травма: ее отец-военный год назад покончил с собой по неизвестным причинам, не оставив записки.

По описанию кажется, что новый сериал Netflix «Мне это не нравится» – социальная драма, но это не так. Новый проект основан на комиксе Чарльза Форсмана. В действии почти сразу появляется мистика – у главной героини обнаруживаются сверхъестественные способности. К тому же Сид играет София Лиллис из недавней экранизации «Оно» Стивена Кинга. Если к этой многообещающей базе добавить очень похожую на 1980-е «современность», соответствующий саундтрек и немного актуальной повестки – новая хитовая история взросления готова.