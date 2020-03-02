На Netflix вышел новый сериал «Мне это не нравится». Мини-проект из семи эпизодов кажется компиляцией из главных хитов стриминг-гиганта, но зрители его полюбили. Кинокритик Иван Пугин объясняет почему это произошло.
«Мне это не нравится»: почему все любят новый сериал Netflix, несмотря на его вторичность
17-летняя Сид – с виду обычная старшеклассница. Она живет где-то на задворках штата Коннектикут и учится в простой американской школе. У нее есть мама, работающая по 60 часов в неделю официанткой, чтобы обеспечить семью, и умный не по годам младший брат, которого буллят сильные и глупые одноклассники. Еще у Сид есть лучшая подруга Дина, которая все больше отдаляется, погрузившись в отношения с капитаном местной футбольной команды, и психологическая травма: ее отец-военный год назад покончил с собой по неизвестным причинам, не оставив записки.
По описанию кажется, что новый сериал Netflix «Мне это не нравится» – социальная драма, но это не так. Новый проект основан на комиксе Чарльза Форсмана. В действии почти сразу появляется мистика – у главной героини обнаруживаются сверхъестественные способности. К тому же Сид играет София Лиллис из недавней экранизации «Оно» Стивена Кинга. Если к этой многообещающей базе добавить очень похожую на 1980-е «современность», соответствующий саундтрек и немного актуальной повестки – новая хитовая история взросления готова.
Первое, с чем просится сравнение – это, конечно, недавно закончившийся проект Netflix «Конец *** мира». Сериалы основаны на комиксах Форсмана, к их созданию приложил руку шоураннер Джонатан Энтвистл, в обоих закадровый голос цинично комментирует все происходящее, а эпизоды компактны: всего лишь один из семи в «Мне это не нравится» идет больше 25 минут. Правда, если в «Конце *** мира» второй (он же финальный) сезон был вовсе не обязателен, то в новом проекте последняя серия обрывается на самом интересном месте, обещая продолжение.
Помимо этого, есть много пересечений с другим хитом стриминг-платформы – «Половым воспитанием»: в общем тоне подачи проблем сексуальной жизни и отношений. Стивен Кинг тут цитируется почти целыми сценами из «Кэрри» (в версии Брайана де Пальмы), а не дающий, кажется, покоя всем новым молодежным сериалам «Клуб "Завтрак"» используется в основе сюжета отдельного эпизода. Также, конечно, девочка со сверхъестественными способностями не может не напоминать Одиннадцатую из «Очень странных дел». А еще в сериале есть цитата из другой работы с участием Вайноны Райдер – вышедшего 30 лет назад фильма «Смертельное влечение».
В результате всех этих компиляций получается в чем-то хорошо. Сюжет сразу захватывает зрителей. Психологию Сид и происходящее в ее семье хочется изучать. Костюмы ее друга Стэнли рассматривать (его играет Уайатт Олефф из того же «Оно» и «Стражей галактики», напоминающий здесь Тимоти Шаламе в «Зови меня своим именем»). Саундтрек сериала переписывать с кассеты на кассету, как это делают его герои (специально под проект даже создали группу Bloodwitch!). Плюс на Reddit появятся теории, что же означает концовка первого сезона, а второй станет одним из самых ожидаемых. Во времена переизбытка контента самое главное – привлечь новых зрителей. И у «Мне это не нравится» есть все данные для этого. А критикам остается надеяться, что скоро выйдет что-то более самобытное.
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