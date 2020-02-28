Что посмотреть в кино: от Дэниэла Рэдклиффа до Бабы-яги

«Моя собака Идиот» / Mon chien Stupide

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В комедии Ивана Атталя с ним же в главной роли не было бы ничего особенного, но его партнерша по фильму (и в жизни) – невероятная Шарлотта Генсбур. Писателю средних лет помогает преодолеть все возможные кризисы (в том числе с женой) дружба с бездомным псом.

С 27 февраля