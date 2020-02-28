Комедийный боевик «Пушки Акимбо», отечественный хоррор «Яга. Кошмар темного леса» и байопик любимицы французской новой волны Джин Сиберг с Кристин Стюарт – какие фильмы выходят в прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Дэниэла Рэдклиффа до Бабы-яги
«Пушки Акимбо» / Guns Akimbo
Комедийный боевик с Дэниэлом Рэдклиффом о том, как обычный разработчик игр вынужден сразиться с подпольными геймерами, похитившими его возлюбленную.
С 27 февраля
«Яга. Кошмар темного леса»
Отработав отечественные страшилки и народные поверья про пиковую даму и русалок, режиссер Святослав Подгаевский взялся за хоррор-версию Бабы-яги, якобы похищающей детей.
С 27 февраля
«Просто помиловать» / Just Mercy
Основанная на реальных событиях судебная драма с мощным актерским составом – так, Майкл Б. Джордан играет адвоката без страха и упрека, который берется за безнадежные дела, его напарницу – Бри Ларссон, их подопечного — «оскаровский» лауреат Джейми Фокс.
С 27 февраля
«Подлинная история банды Келли» / True History of the Kelly Gang
Мастер кровавых историй Джастин Курзель («Снежный город», «Макбет», «Кредо убийцы») снял вестерн с Расселом Кроу о противоречивом Неде Келли: кто-то считает его головорезом, другие – благородным Робином Гудом.
С 27 февраля
«Опасная роль Джин Сиберг» / Seberg
Байопик Джин Сиберг – любимицы французской новой волны и главной героини «На последнем дыхании» Годара. Ее виртуозно и точно играет Кристин Стюарт.
С 27 февраля
«Моя собака Идиот» / Mon chien Stupide
В комедии Ивана Атталя с ним же в главной роли не было бы ничего особенного, но его партнерша по фильму (и в жизни) – невероятная Шарлотта Генсбур. Писателю средних лет помогает преодолеть все возможные кризисы (в том числе с женой) дружба с бездомным псом.
С 27 февраля
«Жадность» / Greed
Режиссер Майкл Уинтерботтом («Круглосуточные тусовщики») снимает своего любимца Стива Кугана (тоже «Круглосуточные тусовщики») в драмеди о ритейл-короле, отмечающем с помпой 60-летие на греческом острове Миконос.
С 27 февраля
«Критик»
Все, что вы хотели узнать о критике Артемии Троицком, но боялись спросить есть в документальном фильме Андрея Айрапетова. Картина была участникрмBeat Film Festival.
С 27 февраля
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