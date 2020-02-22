В Сети появился трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада», повествующем об одноименном футуристическом парке развлечений, где андроиды подчиняются людям и выполняют любые прихоти посетителей. Видео было опубликовано на YouTube-канале телеканала HBO.
Телеканал HBO показал трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Новые серии будут доступны для просмотра 15 марта 2020 года. Известно, что в съемках третьего сезона участвовали Аарон Пол и Венсан Кассель.
Напомним, создателями сериала являются Джонатан Нолан и Лиза Джой. «Мир Дикого Запада» основан на одноимённом фильме 1973 года сценариста и режиссёра Майкла Крайтона. Главные роли исполнили Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Джеймс Марсден, Эд Харрис и Энтони Хопкинс. Сериал получил семь номинаций на 69-й церемонии премии «Эмми», включая за лучший драматический сериал.
Действие сериала разворачивается в высокотехнологичном парка развлечений в стиле вестерна. В нем андроиды каждый день отыгрывают сценарии, придуманные разработчиками, всячески угождают посетителям, а под утро забывают об этом и начинают все с самого начала. Однако в какой-то момент в их памяти всплывают некоторые фрагменты из прошлой жизни и андроиды начинают осознавать, кем они являются на самом деле.
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