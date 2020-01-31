Два фаворита грядущего «Оскара» – военная драма Сэма Мендеса «1917» и экранизация культового феминистского романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» – история создания «Танца с саблями» и очередная попытка высказать на тему русского рэпа – какие фильмы выходят в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от «1917» до «Маленьких женщин»
«1917» / 1917
Военная драма Сэма Мендеса («Красота по-американски») стала триумфатором «Золотого глобуса», взяв и приз за режиссуру, и как лучшая драма. Но особенно виртуозна тут работа оператора Роджера Дикинса, снявшего историю будто бы без монтажных склеек. Двое солдат в Первую мировую пытаются за несколько часов до наступления добраться до батальона, который иначе попадет в ловушку.
С 30 января
«Маленькие женщины» / Little Women
Блестящая умница режиссер и актриса Грета Гервиг позвала в феминистскую экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт своих (и наших) любимых маленьких и больших женщин и мужчин – Сиршу Ронан, Эмму Уотсон, Флоренс Пью, Элайзу Сканлен, Лору Дерн, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе и Луи Гарреля.
С 30 января
«Танец с саблями»
Красавец Амбарцум Кабанян из «Мастерской Петра Фоменко» играет главную роль в байопике Арама Хачатуряна. Фильм рассказывает, как композитор всего за восемь часов сочинил свое самое известное произведение для эвакуированного в Пермь (тогда Молотов) Мариинского (тогда Кировского) театра.
С 30 января
«Ярды»
Очередная отечественная попытка снять фильм про рэперов – все предыдущие от фильма «Газгольдер» до сериала «Бонус» проваливались. Перед съемками картины ее режиссер Андрей Корытко сделал документальную ленту о своем друге хип-хоп-музыканте, и это внушает надежду, что в этот раз все может получиться.
С 30 января
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