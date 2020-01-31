Что посмотреть в кино: от «1917» до «Маленьких женщин»

«1917» / 1917

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Военная драма Сэма Мендеса («Красота по-американски») стала триумфатором «Золотого глобуса», взяв и приз за режиссуру, и как лучшая драма. Но особенно виртуозна тут работа оператора Роджера Дикинса, снявшего историю будто бы без монтажных склеек. Двое солдат в Первую мировую пытаются за несколько часов до наступления добраться до батальона, который иначе попадет в ловушку.

С 30 января