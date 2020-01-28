Дмитрий Волкострелов назначен художественным руководителем Центра имени Мейерхольда

Напомним, Режиссер, педагог школы-студии МХАТ, лауреат премии Станиславского и один из основателей первого фестиваля независимых театров «Театр в поисках театра» Виктор Рыжаков занимал пост художественного руководителя Центра имени Мейерхольда с сентября 2012 года. После смерти Галины Волчек Рыжаков был назначен художественным руководителем театра «Современник», к своим обязанностям он приступит 4 января 2020 года.

Галина Волчек скончалась 26 декабря 2019 года в возрасте 85 лет. Вместе с Олегом Табаковым Волчек была одним из основателей «Современника» в 1956 году, а затем стала его художественным руководителем. За время работы в театре поставила несколько десятков спектаклей, среди которых «Вишневый сад» и «Три сестры» Чехова, «Пигмалион» Бернарда Шоу и многие другие. Галина Борисовна получила звание Народной артистки СССР, была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств «Ника». Приняла участие в съемках многих фильмов и была награждена премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.