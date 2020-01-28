Российский актер, режиссер, создатель и руководитель «театра post» Дмитрий Волкострелов назначен художественным руководителем Центра имени Мейерхольда. Этот пост он займет вместо Виктора Рыжакова, который возглавил «Современник» после смерти Галины Волчек.
Дмитрий Волкострелов назначен художественным руководителем Центра имени Мейерхольда
Дмитрий Волкострелов возглавит творческое направление Центра вместо Виктора Рыжакова, назначенного художественным руководителем театра «Современник». Обязанности директора центра продолжит исполнять Елена Ковальская.
Виктор Рыжаков о назначении Дмитрия Волкострелова:
«Он останется не просто режиссером-экспериментатором, опирающимся на традицию и школу, но и сможет продолжить собственный опыт изучения возможностей театрального искусства. Его приход в слаженную команду Центра имени Мейерхольда, великого театрального экспериментатора, может стать органичным для большого круга исследователей современного театра. Уверен, что ЦИМ, задуманный и созданный режиссером-экспериментатором Валерием Фокиным, и сегодня существующий уже как уникальный научно-исследовательский институт театра, с приходом Дмитрия Волкострелова сможет и дальше развиваться по своему задуманному пути, разрушая стереотипы и представления о статичности театрального искусства, и главное, давая возможность молодому поколению художников современного театра искать, экспериментировать и развиваться.
Напомним, Режиссер, педагог школы-студии МХАТ, лауреат премии Станиславского и один из основателей первого фестиваля независимых театров «Театр в поисках театра» Виктор Рыжаков занимал пост художественного руководителя Центра имени Мейерхольда с сентября 2012 года. После смерти Галины Волчек Рыжаков был назначен художественным руководителем театра «Современник», к своим обязанностям он приступит 4 января 2020 года.
Галина Волчек скончалась 26 декабря 2019 года в возрасте 85 лет. Вместе с Олегом Табаковым Волчек была одним из основателей «Современника» в 1956 году, а затем стала его художественным руководителем. За время работы в театре поставила несколько десятков спектаклей, среди которых «Вишневый сад» и «Три сестры» Чехова, «Пигмалион» Бернарда Шоу и многие другие. Галина Борисовна получила звание Народной артистки СССР, была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств «Ника». Приняла участие в съемках многих фильмов и была награждена премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
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