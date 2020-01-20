18+: Секс, подростки и Джиллиан Андерсон – каким получился второй сезон «Полового воспитания»?

Джиллиан Андерсон играет секс-терапевта в английской глубинке, единственный сын-подросток которой дает подпольные консультации по тем же вопросам в своей школе. Переживающих гормональный взрыв клиентов ему поставляет самая загадочная и интересная девочка, живущая без родителей трейлерном парке и читающая феминистскую литературу. Советы по части секса и отношений помогают подросткам в их непростом взрослении. Все это происходит под отличный старомодный саундтрек. Именно так можно кратко описать первый сезон драмеди «Половое воспитание», который вышел на Netflix год назад. Переживания подростков об их сексуальной жизни и решения возникающих проблем стали неожиданным хитом, восхваляемым как критиками, так и широкой аудиторией. Хотя шоураннером проекта выступила дебютантка Лори Нанн, написавшая до этого лишь несколько короткометражек, а помимо звезды «Секретных материалов», большинство каста составляли малоизвестные молодые британцы.

Успех шоу пытались объяснить с разных сторон, но главным его секретом стал правильный баланс смешного и серьезного, реалистичность подростковых проблем и полное признание того, что и в 16 лет может быть полноценная половая жизнь с вопросами, ответы на которые у родителей узнавать неудобно. Да и старшему поколению консультации по этим вопросам тоже бы не помешали. На главных героев – невротика Отиса, дававшего нелегальные консультации в одном из заброшенных школьных знаний, и оторву Мейв, поставлявшую ему клиентов – было очень интересно смотреть, да и второстепенные персонажи добавляли действию дополнительную динамику.