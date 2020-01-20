На стриминг-платформе Netflix вышел второй сезон драмеди о секс-просвете (но не только!) «Половое воспитание». Кинокритик Иван Пугин считает, что сериал стал назидательнее, но это его не портит.
18+: Секс, подростки и Джиллиан Андерсон – каким получился второй сезон «Полового воспитания»?
Джиллиан Андерсон играет секс-терапевта в английской глубинке, единственный сын-подросток которой дает подпольные консультации по тем же вопросам в своей школе. Переживающих гормональный взрыв клиентов ему поставляет самая загадочная и интересная девочка, живущая без родителей трейлерном парке и читающая феминистскую литературу. Советы по части секса и отношений помогают подросткам в их непростом взрослении. Все это происходит под отличный старомодный саундтрек. Именно так можно кратко описать первый сезон драмеди «Половое воспитание», который вышел на Netflix год назад. Переживания подростков об их сексуальной жизни и решения возникающих проблем стали неожиданным хитом, восхваляемым как критиками, так и широкой аудиторией. Хотя шоураннером проекта выступила дебютантка Лори Нанн, написавшая до этого лишь несколько короткометражек, а помимо звезды «Секретных материалов», большинство каста составляли малоизвестные молодые британцы.
Успех шоу пытались объяснить с разных сторон, но главным его секретом стал правильный баланс смешного и серьезного, реалистичность подростковых проблем и полное признание того, что и в 16 лет может быть полноценная половая жизнь с вопросами, ответы на которые у родителей узнавать неудобно. Да и старшему поколению консультации по этим вопросам тоже бы не помешали. На главных героев – невротика Отиса, дававшего нелегальные консультации в одном из заброшенных школьных знаний, и оторву Мейв, поставлявшую ему клиентов – было очень интересно смотреть, да и второстепенные персонажи добавляли действию дополнительную динамику.
Поэтому неудивительно, что сериал был продлен на второй сезон, все восемь эпизодов которого вышли в прошлую пятницу. Как и многие другие проекты, расхваленные после хорошего дебюта, он столкнулся с определенными трудностями. Самые интересные вещи – консультации Отиса и его общение с Мейв – почему-то свели к минимуму. Больше времени уделили яркому другу Отиса Эрику, открытому гомосексуалу. Другие персонажи второго плана тоже появляются чаще – например, прикованный к инвалидному креслу сосед Мейв Айзек или Вив, помогающая пловцу Джексону по математике и английскому.
Из-за этого сдвига в динамике второй сезон не смотрится на одном дыхании, как это происходило с первым. Действие часто буксует на второстепенных сюжетах, превращая отдельные серии в видео-пособия по половому воспитанию – то, что иронически обыгрывалось год назад, превращается в назидательность. Мастурбация? Сейчас зритель узнает о ней больше. Фингеринг? Да, есть разные методики. Буккаке? Погуглите после серии. В такой трансформации нет, наверное, ничего плохого, но требуется время, чтобы к этому привыкнуть. При этом на экране создается очень безопасная среда, в которой можно задавать любые вопросы, и получать на них важные ответы.
Cредняя школа Мордейл, располагающаяся где-то в Британии, напоминает квази-американскую, как будто перенесенную из «Под кайфом и в смятении» Линклейтера или сериала «Очень странные дела». И из колонок учеников звучит не вдохновленный Хичкоком новый альбом Эминема или шепот Билли Айлиш, а T.Rex или старомодная Шэрон ван Эттен вперемежку с A-ha и Roxette. Именно в таком нереальном сеттинге школьники решают свои реальные проблемы – любовных треугольников в новом сезоне наберется на несколько других сериалов, да и других трудностей у подростков предостаточно.
Сериал тоже словно пытается взрослеть, продолжая при этом напрямую цитировать подходящий по эстетике «Клуб «Завтрак» или роман «Маленькие женщины» Луизы Мей Олкотт. Где-то к середине сезона эти перемены становятся уже более привычными, изменившаяся динамика меньше пугает, а проблемы героев становятся роднее. Но в третьем сезоне, на который сериал явно скоро продлят, хотелось бы некоторого выхода из этой «зоны комфорта». Далеко не все так легко решается и не везде в жизни люди вокруг будут столь понимающими, как обитатели школы Мордейл. Пожалуй, стоит молодых зрителей тоже к этому подготовить.
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