Кукольная лента «Дочь» от российского режиссера Дарьи Кащеевой появилась в Сети. Мультфильм претендует на «Оскар»

В начале фильма главная героиня стоит возле кровати, на которой умирает ее отец. Девушка погружена в воспоминания о детстве, когда ей не хватало любви и внимания от вечно занятого папы. Далее события фильма переносятся в переходный возраст, когда родительская любовь кажется неуместной и даже раздражительной. Примечательно, что лента создавалась при помощи ручной камеры с коротким фокусом. «Дочь» уже получила премию американской киноакадемии Student Academy Awards, так называемый студенческий «Оскар», премию «Кристалл Анси» и приз молодой публики на международном анимационном фестивале в Анси.