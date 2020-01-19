В Сети появилась кукольная лента «Дочь», вошедшая в шорт-лист «Оскара» от Чехии. Короткометражный мультфильм снят российским режиссером Дарьей Кащеевой и изначально был дипломной работой. Посмотрите эту трогательную ленту о непростых отношениях дочери и отца прямо сейчас!
Кукольная лента «Дочь» от российского режиссера Дарьи Кащеевой появилась в Сети. Мультфильм претендует на «Оскар»
В начале фильма главная героиня стоит возле кровати, на которой умирает ее отец. Девушка погружена в воспоминания о детстве, когда ей не хватало любви и внимания от вечно занятого папы. Далее события фильма переносятся в переходный возраст, когда родительская любовь кажется неуместной и даже раздражительной. Примечательно, что лента создавалась при помощи ручной камеры с коротким фокусом. «Дочь» уже получила премию американской киноакадемии Student Academy Awards, так называемый студенческий «Оскар», премию «Кристалл Анси» и приз молодой публики на международном анимационном фестивале в Анси.
Напомним, 13 января Американская академия кинематографических искусств и наук объявила имена номинантов премии «Оскар»-2020. Победителей назовут на церемонии вручения наград, которая пройдет 9 февраля в кинотеатре Kodak (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.