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Кукольная лента «Дочь» от российского режиссера Дарьи Кащеевой появилась в Сети. Мультфильм претендует на «Оскар»

В Сети появилась кукольная лента «Дочь», вошедшая в шорт-лист «Оскара» от Чехии. Короткометражный мультфильм снят российским режиссером Дарьей Кащеевой и изначально был дипломной работой.  Посмотрите эту трогательную ленту о непростых отношениях дочери и отца прямо сейчас!

В начале фильма главная героиня стоит возле кровати, на которой умирает ее отец. Девушка погружена в воспоминания о детстве, когда ей не хватало любви и внимания от вечно занятого папы. Далее события фильма переносятся в переходный возраст, когда родительская любовь кажется неуместной и даже раздражительной. Примечательно, что лента создавалась при помощи ручной камеры с коротким фокусом. «Дочь» уже получила премию американской киноакадемии Student Academy Awards, так называемый студенческий «Оскар», премию «Кристалл Анси» и приз молодой публики на международном анимационном фестивале в Анси.

Напомним, 13 января Американская академия кинематографических искусств и наук объявила имена номинантов премии «Оскар»-2020. Победителей назовут на церемонии вручения наград, которая пройдет 9 февраля в кинотеатре Kodak (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе.

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Сабина Алиева,
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