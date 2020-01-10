Малкович, Мэнсон и Джуд Лоу в плавках: Каким получился сериал «Новый папа»?

«Новый папа» – наследник по прямой вышедшего в 2016 году сериала «Молодой папа», отзывы о котором были от «свежий взгляд на католическую веру» до «как же можно так про религию». В нем Джуд Лоу играл свежеиспеченного Папу Римского – американского священника Ленни Беллардо. На посту он оказался случайно как компромиссный вариант для двух кардиналов: его духовного наставника Спенсера и госсекретаря Святого Престола Войелло. Все серии написал и поставил впервые попробовавший себя в масштабном ТВ-проекте итальянец Паоло Соррентино, лауреат «Оскара» за «Великую красоту», любитель ярких цветов, аллюзий на классику кино и живописи, а также пафосных диалогов.

Тогда, несколько лет назад, концепция «заслуженный режиссер снимает сериал» только набирала обороты. Это сейчас Amazon может позволить Николасу Виндинг Рефну не сводить камеру с мексиканского пейзажа на протяжении нескольких минут в «Слишком стар, чтобы умереть молодым», а Netflix – разрешить Кэри Фукунаге 10 серий снимать путешествующих в собственных фантазиях героев Джоны Хилла и Эммы Стоун в «Маньяке». К концу же 2016-го Вуди Аллен только-только превратил свои обычные полтора-два часа полнометражного фильма в сериал «Кризис в шести сценах», а большинство прославленных режиссеров лишь присматривались к многомиллионным гонорарам от новых игроков на рынке контента – стриминг-платформам.