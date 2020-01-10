В эту субботу, 11 января, сразу после премьеры в Италии и на два дня раньше, чем в США, на «Амедиатеке» выйдут две первые серии «Нового папы». В сиквеле «Молодого папы» режиссер Паоло Соррентино поменял Джуда Лоу на Джона Малковича, но остался верен себе и лучшим римским вечеринкам. По крайней мере, так считает критик Иван Пугин.
Малкович, Мэнсон и Джуд Лоу в плавках: Каким получился сериал «Новый папа»?
«Новый папа» – наследник по прямой вышедшего в 2016 году сериала «Молодой папа», отзывы о котором были от «свежий взгляд на католическую веру» до «как же можно так про религию». В нем Джуд Лоу играл свежеиспеченного Папу Римского – американского священника Ленни Беллардо. На посту он оказался случайно как компромиссный вариант для двух кардиналов: его духовного наставника Спенсера и госсекретаря Святого Престола Войелло. Все серии написал и поставил впервые попробовавший себя в масштабном ТВ-проекте итальянец Паоло Соррентино, лауреат «Оскара» за «Великую красоту», любитель ярких цветов, аллюзий на классику кино и живописи, а также пафосных диалогов.
Тогда, несколько лет назад, концепция «заслуженный режиссер снимает сериал» только набирала обороты. Это сейчас Amazon может позволить Николасу Виндинг Рефну не сводить камеру с мексиканского пейзажа на протяжении нескольких минут в «Слишком стар, чтобы умереть молодым», а Netflix – разрешить Кэри Фукунаге 10 серий снимать путешествующих в собственных фантазиях героев Джоны Хилла и Эммы Стоун в «Маньяке». К концу же 2016-го Вуди Аллен только-только превратил свои обычные полтора-два часа полнометражного фильма в сериал «Кризис в шести сценах», а большинство прославленных режиссеров лишь присматривались к многомиллионным гонорарам от новых игроков на рынке контента – стриминг-платформам.
Строго говоря, Соррентино снял для HBO не совсем сериал, а разрезанный на части девятичасовой фильм, доведя свои приемы до совершенства – на съемках команду пустили во многие закрытые уголки Ватикана. Диалоги в «Молодом папе» стали пафоснее, чем в его полнометражных фильмах, а некоторые сцены еще более похожими на музыкальные клипы. Развитие сюжета никогда не было сильной чертой делающего упор на визуальную составляющую режиссера, но за сезон в сериале произошло довольно много событий. Правда, сексуальной революции, которую, кажется, обещал трейлер не случилось. Наоборот, молодой папа Пий XIII оказался весьма консервативным гомофобом, пытающимся оградить гомосексуалов от церковных постов. При этом он разрешает подаренному кенгуру жить в окружающих папские покои садах, устраивает минимум одно чудо (бесплодная женщина беременеет в результате его молитв) и рассказывает о другом чуде – исцеления, совершенном им еще в отрочестве. В конце сезона у Ленни случается сердечный приступ прямо во время его пламенной речи в Венеции.
С одной стороны, история казалась вполне завершенной, с другой – продолжение придумывают даже для рейтинговых мини-сериалов вроде «Большой маленькой лжи». За прошедшие годы Соррентино снял только одну полнометражную картину – «Лоро» об одиозном итальянском политике Сильвио Берлускони и был рад снова получить от HBO творческую свободу и внушительный бюджет. Серий на этот раз на одну меньше (9 вместо 10), но начинается «Новый папа» как красивый клип с танцующими монашками, а первые два эпизода излучают с экрана сексуальной энергии больше, чем за всего «Молодого папу».
Герой Джуда Лоу Ленни Беллардо (он же Пий XIII) уже 9 месяцев в коме, и у него не приживаются сердечные транспланты. Колоритный Войелло приглашает на роль нового понтифика английского богослова Джона Брэннокса в исполнении Джона Малковича. Он способен, как в свое время Ленни, стать компромиссным вариантом между разными партиями внутри собрания кардиналов. В своем родовом имении, похожем на декорации «Возвращения в Брайдсхед» Ивлина Во, герой Малковича посвящает делегацию кардиналов в секреты и интриги, вполне сравнимые с ватиканскими.
Не вдаваясь в подробности сюжета (без спойлеров!), стоит отметить, что акценты в новом сериале сместились. В «Молодом папе» в центре внимания были кризис веры и связанные с ней поиски божественного героем Джуда Лоу. Как в сериале «Корона» молодая Елизавета в исполнении Клэр Фой пыталась отринуть личное, чтобы принять королевское, свежеизбранный понтифик старался убить в себе человека по имени Ленни Беллардо, чтобы стать Пием XIII. Не всегда было понятно, прежде всего для самого Ленни, зачем и почему ему хочется действовать именно так, а не иначе. В «Новом папе», больше похожем на сериал (есть даже клиффхэнгеры!), на первый план выходят внутренние интриги – нам наконец-то показывают, как происходит голосование (конклав) при выборах Папы Римского. Также поднимаются проблемы ближневосточных беженцев и исламского терроризма.
Соррентино делает сериал еще более клиповым, ярким и пафосным, а уровень фарса и абсурда достигает критических пределов. Иногда кажется, что один из героев смотрел слишком много «Игры престолов» и пытается изображать сектанта Его Воробейшество. В других сценах вдруг мелькают настоящие Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун, монашки зажигательно танцуют у неонового креста, а за всем этим наблюдает Джуд Лоу в белых плавках. Как Ленни Беллардо искал родителей и божественное в себе, так и зрители пытаются найти смысл во всем происходящем. Возможно, зря. Соррентино все еще не дает ответов о смысле бытия, а просто показывает самые лучшие римские вечеринки. Но на этот раз они происходят прямо в папских покоях.
Все серии «Нового папы» в России выйдут на сервисе Амедиатека».
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