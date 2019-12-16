Семен Серзин: «Серебренников подарил мне роман "Петровы в гриппе" с посылом "Прочитай, чтобы поставить"»

Как ты попал в картину Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе и вокруг него»?

Девять лет назад я снялся в Латвии в дебюте Айка Карапетяна «Люди там», который у нас так и не вышел. Чуть ли не единственным, кто его увидел, был Кирилл Семенович, который тогда ставил спектакль в Риге. Потом он позвал нас с младшим братом (актером Евгением Серзиным. — Прим. ред.) в фильм «Лето». Параллельно я предлагал ему что-нибудь сделать в «Гоголь-центре», и Кирилл Семенович подарил мне роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» с посылом «Прочитай, чтобы поставить». Книга мне понравилась, но я не представлял себе, как это сделать в театре. Спустя время Серебренников написал инсценировку на основе романа и запустил фильм, куда позвал меня на пробы. На съемках мы много репетируем, что большая редкость. Это не обязательно прешут с камерой, иногда просто на телефон, но все продумывается и сочиняется — крутой процесс и действительно большое счастье: понимать, что так рождается настоящее кино.