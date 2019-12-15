Вчера, 14 декабря, киностудия «Союзмультфильм» показала продолжение мультфильма «Умка» о белом медвежонке и его друге. Об этом сообщает ТАСС.
«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки». В новой части медвежонок возвращается домой
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Кадр из мультфильма "Умка"
Председатель правления киностудии Юлиана Слащева отметила важность продолжения любой линейки со всеми любимыми персонажами культовых мультфильмов – «Простоквашино», «Ну, погоди!» и другие. По ее словам, новый мультфильм получился таким же «трогательным и милым» и ему удалось передать все те ценности, которые заложили в Умку создатели 50 лет назад.
Как отметил директор киностудии Бориса Машковцева, лента о белом медвежонке создавалась в рекордно короткие сроки. «Умка» – это кино не только про медведей и экологическое мышление, про Север и Новый год, это кино про семью, добавил он. Мультфильм стал логичным завершением трилогии об Умке – в последней части медвежонок наконец возвращается домой. Всеми известную «Колыбельную медведицы» в новой части исполнила народная артистка РФ Лариса Долина.
Мультфильм будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Ivi 17 декабря, на канале «Союзмультфильм» на Youtube – 23 декабря. Кроме того, «Умку» покажут на телеканалах «Мульт» (28 декабря) и «Мультландия» (30 декабря).
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