«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки». В новой части медвежонок возвращается домой

Как отметил директор киностудии Бориса Машковцева, лента о белом медвежонке создавалась в рекордно короткие сроки. «Умка» – это кино не только про медведей и экологическое мышление, про Север и Новый год, это кино про семью, добавил он. Мультфильм стал логичным завершением трилогии об Умке – в последней части медвежонок наконец возвращается домой. Всеми известную «Колыбельную медведицы» в новой части исполнила народная артистка РФ Лариса Долина.