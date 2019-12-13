40 лучших иностранных фильмов года

«Однажды в… Голливуде» / Once Upon a Time ... in Hollywood

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Квентин Тарантино в год 25-летия «Криминального чтива» триумфально вернулся с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Чтобы закончить картину к Каннскому кинофестивалю и попасть в его основную программу, ему пришлось дневать и ночевать в монтажной, стыкуя кадры с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино и Марго Робби. Получилась настоящая сказка о том, что кино гораздо лучше реальной жизни.