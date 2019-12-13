В очередном дайджесте года «Собака.ru» собрала отличные иностранные картины – от инди-драм до комедий, байопиков и ромкомов, который вышли в наш прокат (или на Netflix) в 2019-м.
40 лучших иностранных фильмов года
«Однажды в… Голливуде» / Once Upon a Time ... in Hollywood
Квентин Тарантино в год 25-летия «Криминального чтива» триумфально вернулся с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Чтобы закончить картину к Каннскому кинофестивалю и попасть в его основную программу, ему пришлось дневать и ночевать в монтажной, стыкуя кадры с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино и Марго Робби. Получилась настоящая сказка о том, что кино гораздо лучше реальной жизни.
«Джокер» / Joker
Победитель Венецианского кинофестиваля – настоящий триумф актера Хоакина Феникса, удивительно точно показывающего, как травмы и непонимание ломают хрупкую человеческую психику. Снявший картину о рождении главного противника Бэтмена режиссер Тодд Филлипс – автор комедии «Мальчишник в Вегасе», он не понаслышке знает, что клоуны и комики самые грустные в мире люди.
«Паразиты» / Gisaengchung
Режиссер Пон Джун-хо (мы уже научились выговаривать его имя, как когда-то Пак Чхан-ука и Ким Ки Дука) так искусно соединил комедию, слэшер с литрами крови и семейную драму, что жюри Канн признало его фильм лучшим на фестивале — еще и в год столетия корейского кино!
«Зеленая книга» / Green Book
Драмеди с Вигго Мортенсеном и Махершалом Али от режиссера «Тупой и еще тупее» и «Я, снова я и Ирэн» Питера Фаррелли. Гениальный пианист-афроамериканец нанимает водителем белокожего вышибалу, чтобы тот сопровождал его в туре по южным штатам. Строго говоря, фильм-триумфатор «Оскара» прошлогодний. Но в России он вышел в прокат только в январе.
«Фаворитка» / The Favourite
В картине Йоргоса Лантимоса («Лобстер» и «Убийство священного оленя») за любовь Королевы Анна Стюарт (Оливия Колман) борется ее фаворитка Сара, герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс), со своей сестрой – Эбигейл (Эмма Стоун).
«Брачная история» / Marriage Story
Этот год четко обозначил новую тенденцию – фильму больше необязательно быть в прокате, чтобы получать номинации на престижные награды (ждем «Оскара»!) и любовь зрителей. Недавний пример – вышедшая на прошлой неделе только на стриминг-сервисе Netflix «Брачная история» Ноа Баумбака с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон. Это трогательная драма о том, как развод и судебная тяжба из-за него меняют любящих людей.
«Ирландец»
Еще один фильм Netflix, вышедший на самом сервисе – криминальная драма самого Мартина Скорсезе с Аль Пачино, Робертом Де Ниро и Джо Пешию. Картина основана на книге Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома». На сленге маляр (человек, красящий дома), – это киллер.
«Капернаум» / Capharnaüm
Драма Надин Лабаки о 12-летнем ливанском подростке Зейне. Видя весь тот ужас, в котором растет он сам и его сверстники, ребенок хочет подать в суд на родителей, которые дали ему жизнь.
«Середина 90-х» / Mid90s
Полнометражный режиссерский дебют актера Джоны Хилла – драмеди о взрослении в 1990-х, когда не было смартфонов, зато все слушали аудиокассеты, вешали в комнатах постеры с героями MTV и мечтали стать скейтерами.
«Власть» / Vice
Байопик Дика Чейни с Кристианом Бэйлом, Эми Адамс, Стивом Каррелом и Сэмом Рокуэллом. Ради съемок в картине все актеры шли от системы Станиславского. Так, Бэйл набрал почти 20 кг веса, сбрил волосы на голове и высветлил брови, а Адамс разговаривала с режиссером голосом своего персонажа и только на политические темы.
«Наркокурьер» / The Mule
Драма Клинта Иствуда с ним же в одной из главных ролей. Одинокий старик Эрл Стоун соглашается на простую работу – водить машину. Постепенно он понимает, что его сделали наркокурьером мексиканского картеля.
«Дамбо» / Dumbo
Игровая перезагрузка Тимом Бертоном знаменитого мультфильма студии Disney про умеющего летать слоненка. В картине снялись Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито, Ева Грин, Майкл Китон и многие другие.
«Синонимы» / Synonymes
Драма Надава Лапида была всеобщим фаворитом на минувшем Берлинском кинофестивале и (заслуженно) получила приз как лучшая картина. Демобилизовавшийся израильтянин Йоав (Том Мерсье) перебирается в Париж, чтобы понять, кто он и чего хочет от жизни.
«По воле божьей» / Grâce à Dieu
В трехчастной юридической докудраме о растлении детей католическим священником режиссер Франсуа Озон принимает эстафету «MeToo» у триумфатора «Оскара»-2016 – картины «В центре внимания».
«Мстители: Финал» / Avengers: Endgame
Долгожданное возвращение героев Вселенной Marvel. Как обычно, создатели франшизы скрывали, что ждет уцелевших Мстителей. Но, конечно, им вновь предстояло разработать план, чтобы победить могущественного титана Таноса.
«Золотая перчатка» / Der goldene Handschuh
Одновременно смешной и отвратительный хоррор немецкого классика Фатиха Акина про серийного убийцу. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет в свое холостяцкой квартире превращается в монстра.
«Аладдин» / Aladdin
Игровая адаптация Гаем Риччи знаменитого анимационного фильма (да, в этой версии тоже поют). Джинни сыграл Уилл Смит, заглавная роль – у Мены Массуда, а принцессой Жасмин стала Наоми Скотт.
«Рокетмен» / Rocketman
Фантазийный байопик сэра Элтона Джона, сделанный при его деятельном участии (он вместе со своим партнером Дэвидом Фернишем выступил сопродюсером). Картину снял Декстер Флетчер, закончивший «Богемскую рапсодию» после увольнения Брайана Сингера, но в России она была не в режиссерской, а специальной прокатной версии: без сцен гомосексуального секса и финального титра про то, что сэр Элтон нашел семейное счастье.
«История игрушек 4» / Toy Story 4
Продолжение мульт-франшизы Disney и Pixar. Астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тиранозавр Рекс и все-все-все теперь дружат с новой хозяйкой – юной Бонни, которая только пошла в детский сад.
«Боль и слава» / Dolor y gloria
Педро Альмодовар снял свою версию «8 1/2» с Антонио Бандересом (приз Канн за лучшую мужскую роль) и Пенелопой Крус. Режиссер в кризисе разбирается в своих отношениях с музами, матерью, зрителями и творческим ступором.
«Мертвые не умирают» / The Dead Don't Die
Про фильм, открывавший Каннский кинофестиваль в этом году, только ленивый не успел пошутить, что после вампиров Джим Джармуш взялся за зомби. И снова в отличной компании! Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер играют в черной комедии полицейских, Тильда Суинтон – сотрудницу морга, а Игги Поп, Сара Драйвер и Кэрол Кейн – живых мертвецов.
«Король Лев» / The Lion King
Disney продолжается переснимать свои анимационные хиты в форме фильмов. На этот раз в формат 3D и IAMX перевели историю взросления львенка Симбы.
«Солнцестояние» / Midsommar
Автор хоррора-сенсации «Реинкарнация» Ари Астер снял новую картину – о тьме, которая скрывается под ярким солнцем. Главные герои «Солнцестояния» — молодая пара, которая приезжает в Швецию с группой антропологов, чтобы принять участие в празднике Мидсоммар (середины лета).
«Гив ми либерти» / Give Me Liberty
Живущий в штате Висконсин русский эмигрант Кирилл Михановский трансформировал личный опыт в трогательное кино о культурных различиях и любви как способе преодолеть любые разногласия.
«Оно 2» / It Chapter Two
Сиквел истории про клоуна Пеннивайза. Напуганные им 27 лет назад дети выросли – и теперь их играют Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер и другие.
«Куда ты пропала, Бернадетт?» / Where'd You Go, Bernadette
Драмеди о поисках себя и счастья от автора «Отрочества» и трилогии «После рассвета» (заката и полуночи) Ричарда Линклейтера с безупречной Кейт Бланшетт. Картина – экранизация одноименного бестселлера Марии Семпл.
«Щегол» / The Goldfinch
Долгожданную экранизацию одного из лучших романов XXI века критики задолго до проката назвали неудачной. Но это тут случай, когда всем фанатам Донны Тартт лучше лично проверить, что не так с адаптацией и почему ее не спасают (или спасают) Николь Кидман и Энсел Эгорт.
«Yesterday» / Yesterday
Обаятельная и действительно смешная комедия Дэнни Бойла с милашкой Лили Джеймс и Химешем Пателем об альтернативной реальности, где все забыли песни The Beatles.
«К звездам» / Ad Astra
Приключенческий космический боевик с Брэдом Питтом и Лив Тайлер, кажется, похож на все подобные фильмы до степени смешения, если бы ни одна деталь. Снял его выходец из СССР Джеймс Грэй, до этого делавший грустные картины про закрытые национальные комьюнити. И у него вышел настоящий «Апокалипсис сегодня» – только про звездное небо над головой.
«С любовью, Антоша» / Love, Antosha
Трогательный документальный фильм про трагически погибшего голливудского актера Антона Ельчина. Он состоит из воспоминаний его родителей и партнеров по съемочной площадке – Уиллема Дефо, Николаса Кейджа, Дженнифер Лоуренс, Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамса и Джоди Фостер.
«Дождливый день в Нью-Йорке» / A Rainy Day in New York
Ромком Вуди Аллена с Тимоте Шаламе, Эль Фаннинг, Селеной Гомес, Джудом Лоу и Диего Луной о уикенде, в котором все пошло не так. Гэтсби (да-да) привозит свою девушку Эшли в Нью-Йорк, чтобы познакомить с родителями. Но та убегает на первое журналистское задание – брать интервью у известного режиссера.
«Джуди» / Judy
Байопик Джуди Гарлэнд с Рене Зеллвегер в роли знаменитой актрисы мюзикла «Волшебник страны Оз». Фильм рассказывает о ее последних концертах в Лондоне, борьбе с депрессией и забвением.
«Прощание» / The Farewell
Участник кинофестиваля «Сандэнс» – драмеди Лулу Ванг о китайской семье, которая не хочет рассказывать бабушке, что та умирает от рака. Чтобы все смогли с ней попрощаться, они придумывают, что ее внук женится.
С 17 октября
«Ford против Ferrari» / Ford v Ferrari
Основанная не реальных событиях история создания автомобильным конструктором Кэрроллом Шелби (Мэтт Дэймон) и британским гонщиком Кеном Майлзом (Кристиан Бэйл) уникального спорткара для участия в чемпионате мира.
«Матиас и Максим» / Matthias et Maxime
Новый фильм Ксавье Долана – прямиком из Канн – вновь посвящен сложным отношениям с матерью и однополой любви. Впрочем, это и называется режиссерским почерком. Друзья детства Матиас (Габриэль Д’Альмейда Фрейтас) и Максим (сам Ксавье) пытаются разобраться в себе и чувствах друг к другу.
«Аббатство Даунтон» / Downton Abbey
Полнометражный сиквел культового сериала, научившего весь мир говорить с безупречным британским акцентом. К радости фанатов, большая часть актерского состава вернулась – от Мэттью Гуда и Мэгги Смит до Таппенс Мидлтон и Элизабет Макговерн. Сценарий написал бессменный Джулиан Феллоуз, а режиссером стал постановщик финала шоу Майкл Энглер.
«Холодное сердце 2» / Frozen II
Долгожданный сиквел анимационного хита (с новыми песнями!). Анна, Эльза, Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф покинут королевство Эренделл и отправятся дальше на север, чтобы лучше узнать тайны своего прошлого.
«Достать ножи» / Knives Out
Названный по треку Radiohead детектив с Дэниэлом Крэйгом, Крисом Эвансом, Тони Коллет и Аной Де Армас. Обаятельный сыщик Бенуа Блан расследует убийство автора криминальных романов Харлана Тромби, которого находят мертвым в его имении.
«Атлантика» / Atlantique
Дебютная драма ученицы Клер Дени Мати Диоп получила Гран-при жюри на Каннском кинофестивале. Это мистическая версия «Ромео и Джульетты» – Сулейман тонет в Атлантике, пытаясь нелегально эмигрировать в Испанию, но его дух возвращаются домой к девушке Аде.
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» / Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker
Разогревшись спин-оффом «Мандалорец», продолжаем следить за основной франшизой – грандиозным финалом саги и истории семьи Скайуокеров. Картина выйдет в прокат с 19 декабря.
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