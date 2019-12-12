«Собака.ru» продолжает подводить итоги 2019 года. Рассказываем про 22 отличных иностранных сериала, которые можно посмотреть на каникулах уже в 2020-м.
22 лучших иностранных сериала 2019 года
Мини-сериалы и первые сезоны
«Чернобыль» / Chernobyl (HBO/Sky)
Состоящий из пяти эпизодов мини-сериал рассказывает историю чернобыльской катастрофы, произошедшей на территории СССР в 1986 году. В нем актер из «Безумцев» и «Короны» Джаред Харрис играет Валерия Легасова – физика, который одним из первых оказался в эпицентре аварии и принимал важные для ликвидации ее последствий решения. Любимец Ларса фон Триера Стеллан Скарсгард стал в сериале главой правительственной комиссии, а Эмили Уотсон – Ульяной Хомюк, ученой, которая пытается узнать, из-за чего произошла трагедия. Снимался сериал в Литве, а за его визуальную часть отвечает один из режиссеров «Во все тяжкие» Юхан Ренк.
«Половое воспитание» / Sex Education (Netflix)
Одно из долгожданных телешоу Netflix. Главный герой – старшеклассник-девственник, чья мама (Джиллиан Андерсон) работает секс-терапевтом. Устав от предельной прозрачности, откровенности и секс-просвета, юноша вместе с непопулярной девицей организуют в школе подпольную клинику, где решают соответствующие проблемы сверстников и сверстниц. Этой зимой проект вернется со вторым сезоном.
«Эйфория» / Euphoria (HBO)
Спродюсированный Дрейком драматический сериал про подростков с тоннами блесток, отличным саундтреком и анти-пуританскими темами: от передозировок наркотиками и трансгендерного перехода до секстинга. Сэм Левинсон написал и снял «Эйфорию», взяв за основу не только одноименный израильский сериал, но и воспоминания о своей юности в рехабах.
«Почему женщины убивают» / Why Women Kill (CBS)
Шоураннер «Отчаянных домохозяек» Марк Черри запустил «Почему женщины убивают» – гротескный фем-проект в ярких тонах о сложностях семейной жизни. Как прием использовано единство пространства, но не времени – действие происходит в одном и том же доме, но в 1950-х, 1980-х и 2010-х. Особенно, трогательна история, героиню которой играет Люси Лью.
«Жизни матрешки» / Russian Doll (Netflix)
Накануне Дня сурка, 1 февраля, на сервисе Netflix вышел проект «Жизни матрешки». В сериале, состоящем из восьми получасовых эпизодов, главная героиня Надя (Наташа Лионн) попадает в день своего 36-летия под машину, но оказывается запертой в цикле смертей и воскрешений. Погибнув, она каждый раз попадает в ванную в квартире своих друзей, в которой полным ходом идет вечеринка в честь ее дня рождения. В кране течет вода, в дверь стучат, а на заднем плане играет «Gotta Get Up» Гарри Нилсона. И ей, как и журналисту Филу Коннорсу в «Дне сурка», необходимо заново проживать один и тот же временной промежуток (только в отличие от комедии 1993 года у нее исход всегда смертельный).
«Уловка-22» / Catch-22 (Hulu)
Режиссером этого шестисерийного проекта по прекрасной антивоенной абсурдистской книге Джозефа Хеллера выступил Джордж Клуни. В центре повествования – авиационный полк, расквартированный во время Второй мировой в Средиземноморье. Капитан Йоссариан (Кристофер Эбботт из сериала «Девочки» и «Человека на Луне» Дэмиена Шазелла) пытается избежать участия в войне, а вокруг разворачиваются абсолютно кафкианские события. В этом театра абсурда также участвуют Хью Лори, Кайл Чандлер и сам Клуни.
«Любовь, смерть и роботы» / Love, Death and Robots (Netflix)
Очередной проект с упоминанием Дэвида Финчера на Netflix. Это анимационная антология из 18 серий продолжительностью от 5 до 15 минут, вдохновленная старыми комиксами и фантастическими журналами, на которых выросли авторы сериала в 1970-х. Разнообразные стили анимации, множество затрагиваемых тем, восторженные отзывы критиков – кажется, это была самая необычная новинка весны.
«Годы» / Years and Years (BBC и HBO)
Весной вышел отличный британский сериал-антиутопия «Годы» о нашем скором будущем. Его шоураннером выступил сценарист «Доктора Кто» и «Торчвуда» Рассел Т. Дэвис. Происходящие в мире перемены – после Брекзита в 2019-м и до 2034-го – он подает через изменения в жизни обычной английской семьи Лайонсов из Манчестера. Семья эта многодетная. Старший брат Стивен (Рори Киннер из «Игры в имитацию») работает финансовым консультантом, его сестра Эдит (Джессика Хайнс из «Зомби по имени Шон») – вечно куда-то пропадающая экоактивистка со смутными целями. Еще один брат, Дэнни, строит жилье для беженцев, самая младшая, Роузи – повар в школе. Мама умерла, с отцом они почти не общаются, в роли партриарха семьи выступает бабушка Мьюриэл (Энн Рейд – Флоренс Финнеган из «Доктора Кто»).
«Зыбучий песок» / Quicksand (Netflix)
Один из интернациональных проектов Netflix, призванный увеличивать аудиторию интернет-гиганта за пределами США – на этот раз в Швеции. Сюжет скандинавского детективного бестселлера 2016 года адаптирован для сериала одним из сценаристов «Моста» Камиллой Альгрен. Сюжет строится вокруг истории девушки, то ли организовавшей массовую стрельбу в школе, то ли ставшей ее жертвой.
«Фосси / Вердон» / Fosse / Verdon (FX)
Мини-сериал о великой американской актрисе и танцовщице золотых времен Бродвея Гвен Вердон (ее сыграла Мишель Уильямс) и ее муже, режиссере и хореографе Бобе Фосси в исполнении Сэма Рокуэлла. Ая Кэш из «Ты – воплощение порока» во второстепенной роли, 1960-е, яркие краски, интриги и эмоции, а главное – танцы.
«Невероятное» / Unbelievable (Netflix)
Феминистский сериал о девочке, которая то ли придумала изнасилование, то ли оно было на самом деле. Проект основан на статье, выигравшей Пулитцеровскую премию. Снять его успела перед началом работы над американским ремейком «Тони Эрдманна» Лиза Холоденко, когда-то номинированная на «Оскар» за «Детки в порядке», а после создавшая прекрасный сериал «Что знает Оливия» с Фрэнсис МакДорманд. Если и этого мало, то сценарий написала автор «Эрин Брокович» Сюзанна Грант.
«Политик» / The Politician (Netflix)
Проект шоураннера Райана Мерфи (автора «Американской истории преступлений» и «Американской истории ужасов»), подписавшего контракт с Netflix. Каждый сезон сериал будет рассказывать о новой политической гонке. Начали со студенческих выборов на кампусе. Как всегда у Мерфи, актерский состав впечатляет – в нем Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Тина Фей и Дженьюэри Джонс. Еще до выхода проекта его уже продлили на второй сезон, что не характерно для новых шоу Netflix – на сериал сразу была сделана большая ставка.
«Хранители» / Watchmen (HBO)
Девять эпизодов нового сериала по одноименной серии комиксов Алана Мура и Дейва Гиббонса сделал для HBO Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Звездный путь», «Прометей»). Действие, как и в одноименном фильме Зака Снайдера, происходит в альтернативной вселенной, где супергероев воспринимают как преступников. В ролях – Реджина Кинг (получившая в этом году «Оскар» за «Если Бил-стрит могла заговорить»), Джереми Айронс и Тим Блейк Нельсон, сыгравший в у Коэнов.
«Утреннее шоу» / The Morning Show (Apple TV+)
Запустившая собственный стриминг корпорация Apple сразу зашла с козырей – проекта об утреннем шоу с большим бюджетом и впечатляющим кастом. Ведущего «Утреннего шоу» (которого внезапно увольняют) играет Стив Каррел, его партнершу по эфиру – Дженнифер Энистон. Также в сериале появятся словно перепрыгнувшая туда из «Большой маленькой лжи» Риз Уизерспун и один из главных мамблкор-режиссеров современности Марк Дюпласс («Комната 104», «Вместе») в роли продюсера.
«Мандалорец» / The Mandalorian (Disney+)
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Первый экшен-сериал по вселенной «Звездных войн» сделал Джон Фавро, хотя в списке режиссеров сезона значится и Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор-3»). Заглавную роль исполняет Педро Паскаль (Оберин Мартелл из «Игры престолов»). Он играет одинокого наемника, скитающегося по разным планетам где-то между шестой и седьмой частями главной истории. Среди актеров проекта также великий немецкий режиссер Вернер Херцог.
Возвращения
«Большая маленькая ложь» / Big Little Lies (HBO), 2 сезон
Хотя некоторые зрители посчитали, что снимать второй сезон «Большой маленькой лжи» было лишним, однозначные плюсы продолжения все же есть. Так, к звездному составу из Николь Кидман и Риз Уизерспун присоединилась сама Мэрил Стрип. А история из детектива стала психодрамой.
«Удивительная миссис Мейзел» / Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime), 3 сезон
Одно из самых ожидаемых продолжений года – собравший огромное количество наград и огромную армию фанатов во всем мире сериал о начинающей стендап-артистке вернулся с третьим сезоном. По сюжету миссис Мейзел (Рейчел Броснахан) и ее менеджер отправляются в большой тур на разогреве Шайи Болдуина – платья стали еще ярче, а отношения Мидж с мужем более запутанными. Добавляющий сериалу человечности и мудрости Ленни Брюс (Люк Кирби) тоже никуда не делся.
«Настоящий детектив» / True Detective (HBO), 3 сезон
Команда шоураннера и сценариста Ника Пиццолатто, создавшая одну из самых жутких и герметичных сериальных вселенных, вернулась в штат Луизиана, к теме пропавших детей, изменчивой памяти ненадежного рассказчика и трогательной мысли, что и после смерти мы продолжаемся – в тех, кто нас любит.
«Убивая Еву» / Killing Eve, 2 сезон (BBC)
Продолжение закончившегося на самом интересном месте прошлогоднего фаворита многих критических списков. Сандра О вернулась к принесшей ей «Золотой глобус» роли сотрудницы британской разведки, которая сталкивается с наемной убийцей русского происхождения по имени Вилланель (Джоди Комер). Обе участницы этой игры в кошки-мышки становятся одержимы друг другом, что приводит к неожиданным ситуациям, прекрасно решенным шоураннером Фиби Уоллер-Бридж, которая в этом году отметилась еще и вторым сезоном «Дряни» для Amazon.
«Дрянь» / Fleabag (Amazon), 2 сезон
Еще один проект шоураннера Фиби Уоллер-Бридж. Комедийный телесериал снят на основе одноименного моно-спектакля, который она играла в Эдинбурге в 2013 году. «Дрянь» – прозвище главной героини. Также в шутку называли саму Уоллер-Бридж близкие.
«Игра престолов» / Game of Thrones, 8 сезон (HBO)
Главный сериал современности завершился. Эпизодов в восьмом сезоне было всего шесть. Не будем спойлерить (вдруг кто-то посмотрит всю сагу на новогодних каникулах), но многих фанатов финал разочаровал. Но это тот случай, когда лучше вынести собственное суждение из личного опыта.
«Корона» / The Crown (Netflix), 3 сезон
В продолжении драмы о королевской жизни в роли Елизаветы II вместо Клэр Фой выступает лауреатка «Оскара» за «Фаворитку» Оливия Колман. Принцессу Маргарет сыграла Хелен Бонэм Картер. Сезон охватывает период с 1964 по 1977 годы.
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