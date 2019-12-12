22 лучших иностранных сериала 2019 года

«Жизни матрешки» / Russian Doll (Netflix)

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Накануне Дня сурка, 1 февраля, на сервисе Netflix вышел проект «Жизни матрешки». В сериале, состоящем из восьми получасовых эпизодов, главная героиня Надя (Наташа Лионн) попадает в день своего 36-летия под машину, но оказывается запертой в цикле смертей и воскрешений. Погибнув, она каждый раз попадает в ванную в квартире своих друзей, в которой полным ходом идет вечеринка в честь ее дня рождения. В кране течет вода, в дверь стучат, а на заднем плане играет «Gotta Get Up» Гарри Нилсона. И ей, как и журналисту Филу Коннорсу в «Дне сурка», необходимо заново проживать один и тот же временной промежуток (только в отличие от комедии 1993 года у нее исход всегда смертельный).